Berlin. Müll, Drogenutensilien, zerstörte Bürgersteige: An der Station nehmen die Mängel überhand. Jetzt soll der Bezirk handeln.

Armlange Spinnweben an Deckenlampen über den Auslagen eines Bäckers schwingen bei jedem ein- und ausfahrenden Zug mit. Spuren von Vandalismus, Drogenkonsum und Berliner Laissez-faire kennzeichnen diesen Stations-Vorraum ebenso wie die gesamte Mittelinsel rund um den Zugang zum U-Bahnhof Schlesisches Tor. Während mancher Ladenbesitzer schon resigniert hat, fordern Bezirkspolitiker jetzt, dass dies ein Ende haben müsse.

Ein Obdachloser schläft tagsüber vor den Fahrscheinautomaten. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Der Anblick ist an vielen Berliner Bahnhöfen ähnlich. Man hat sich nur abgewöhnt, genauer hinzuschauen. Im Vorraum am Schlesischen Tor haben die rußschwarzen Lampenfassungen neben modernen Lichtröhren zwar Metalldornen gegen Vögel. Aber Leuchtmittel fehlen. Eine Werbetafel ist demoliert. Vor den einzigen beiden Fahrscheinautomaten der Halle liegt ein Wohnungsloser im Schlafsack.

Tote Ratte am U-Bahnhof Schlesisches Tor und andere Missstände

Auf dem Bürgersteig rund um den Eingang verdichten sich die Mängel. An der Wand hat ein Drogenkonsument einen geleerten Kokain/Crystal-Behälter zurückgelassen. Daneben liegen menschliche Fäkalien. An einem Baum lehnen rot-weiße Absperrgitter, auch an den Fahrradständern. Unklar ist, ob sie irgendwann einmal etwas sichern sollten oder einfach nach beauftragten Bauarbeiten vergessen wurden. An einem der neuen Fahrstühle steht ein Kabelkanal 50 Zentimeter lang aus dem Bürgersteig hervor und ist schon randvoll mit Müll. Auf Schritt und Tritt sind Pflastersteine aus dem Boden gerissen.

Die BVG teilte auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit, die Information zur Situation fehlender Leuchtmittel werde man der zuständigen Fachabteilung weiterleiten. Insgesamt investiere die BVG allerdings jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag für die Reinigung ihrer Stationen. „Bis auf wenige Ausnahmen ist der Sauberkeitszustand der 175 U-Bahnhöfe als gut zu bezeichnen.“ Dass dies auf den U-Bahnhof Schlesisches Tor mitunter nicht zutreffe, sei dem Unternehmen bekannt. „Deshalb befindet sich dieser auch in der höchsten Reinigungsklasse, wird also so oft und intensiv gereinigt, wie möglich“, so ein BVG-Sprecher.

Sperrmüll vor dem U-Bahnhof Schlesisches Tor. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

SPD-Bezirksverordnete Peggy Hochstätter will, dass die Mängel vor Ort verschwinden. Zur Untermauerung ihres Antrags in der kommenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ließ sie ihren Kollegen Fotos zu Fußweg und Vermüllung zukommen. An einer Eingangstür liegt auf einem Bild eine tote Ratte. Zwei Wochen später war der Tierkadaver noch immer dort.

Bauarbeiten am U-Bahnhof Schlesisches Tor in Friedrichshain-Kreuzberg

Hochstätter bemängelt eine allgemeine Verwahrlosung und die Gefährdung von Fußgängern und mobilitätseingeschränkten Menschen durch den Zustand des Trottoirs – möglicherweise eine Folge lange abgeschlossener Bauarbeiten: Seit Juni dieses Jahres konnten nach vier Jahren Bauzeit zwei Fahrstühle für Barrierefreiheit des 120 Jahre alten Bahnhofs in Betrieb gehen. Die Kosten betrugen laut BVG rund 3,5 Millionen Euro.

Demolierte Werbewand neben dem Späti im U-Bahnhof Schlesisches Tor. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Im Vorraum sagt der Mitarbeiter eines Spätis, man habe mehrfach Beschwerdebriefe zum Zustand des Bahnhofs geschrieben. Getan habe sich nichts. Resigniert fügt er an, auf anderen Stationen sehe es noch schlimmer aus.

Friedrichshain-Kreuzberg: Bezirksamt soll Verantwortliche in die Pflicht nehmen

Fehlende Reinigung, Vandalismus, öffentliches Straßenland: Die Missstände liegen in der Verantwortung mehrerer Institutionen. Damit sich vor Ort etwas ändert, soll nun das Bezirksamt Initiative ergreifen. Hochstätter will in der BVV eine Mehrheit dafür finden, dass das Bezirksamt die Stadtreinigung BSR, Stromanbieter Lichtblick, BVG und andere in die Pflicht nimmt. Bis Ende Februar 2024 sollen dann der oder die damit beauftragte Stadtrat oder Stadträtin der BVV über das Erreichte berichten.

