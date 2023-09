Berliner Döner-Inhaber verrät: Das gehört in einen guten Döner

Ob vegan oder mit Fleisch Döner-Inhaber verrät: Das gehört in einen guten Döner

Müslim Isik ist der Geschäftsführer von „Kebab 36“ in der Kreuzberger Blücherstraße.

Berlin liebt Döner – doch wie schmeckt er am besten? Der „Döner 36“-Betreiber erklärt, was in einem guten Döner nicht fehlen darf.