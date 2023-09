Raucher wirft Kippe weg - Gericht verhängt hohe Geldstrafe

Das Amtsgericht Tiergarten hat einen renitenten Raucher zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt.

Wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag mitteilte, hatte der Mann im November am Kottbusser Tor offenbar eine Zigarette weggeworfen. Ein Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes hatte den Mann aufgefordert, die Kippe in den Mülleimer zu werfen. Außerdem sollte er sich ausweisen, damit eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen werden konnte.

Allerdings kam der Mann der Aufforderung nicht nach, sondern beleidigte den Mitarbeiter. Weil es "Fluchtandeutungen" gegeben habe, stellte sich der Mitarbeiter dem Mann zusammen mit seiner Kollegin in den Weg. Daraufhin stieß der Raucher den Mitarbeiter gegen eine Wand.

Das Amtsgericht verurteilte den Renitenten nun wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf einen Amtsträger per Strafbefehl zu einer Zahlung in Höhe von 2000 Euro. Das Urteil so rechtskräftig, so das Bezirksamt.

