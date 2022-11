Digitale Hilfe Tiergesundheit Made in Berlin

Unternehmerinnen Ropafadzo Murombo (li) und Sonita Soth mit Hund Gyoza in den Friedrichshainer Firmenräumen.

Aus der Not geboren: In Friedrichshain entwickelt das kleine Team von „Feniska“, was Hunde- und Katzenbesitzern schon lange fehlt.