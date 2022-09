East Side Gallery: Wie Mauergeschichte neu erzählt wird

Zum Nacherleben und fürs Handyfoto: Am Freitag wird an der East-Side-Gallery in Friedrichshain eine neue Multimedia-Dauerausstellung eröffnet.

Berlin. Die East Side Gallery am Friedrichshainer Spreeufer bekommt eine umfangreiche Ausstellung, in der das als „größtes Kunstwerk der Welt unter freiem Himmel“ bekannte DDR-Relikt gebührend erklärt wird.

Dabei werden die schwerwiegenden historischen Vorgänge – von Teilung und Mauertoten bis zur Ansiedlung bedeutender Unternehmen im Umfeld nach dem Mauerfall – ebenfalls ausführlich geschildert. „Viele Menschen,“ so Anja Klausch, deren Unternehmen Mingram das Konzept der dauerhaften Open-Air-Ausstellung ­entwickelte und umsetzte, „wissen gar nicht, an welcher Stelle dort Ost und West getrennt waren.“

Die Neugestaltung findet in Regie der Stiftung Berliner Mauer statt. Seit 2020 wurde dort das Projekt vorbereitet. Rund um die mehr als 1,3 Kilometer der Gallery wird es erklärende Multimedia-Elemente geben.

Die 3,6 Meter hohen sogenannten Mauerwinkel mit Textaufdruck werden dieser Tage installiert. Die 15 vorgesehenen Stelen dagegen, die zwischen Mauer und Spreeufer Platz finden sollen, werden in Folge der Pandemie erst im November fertig und aufgestellt sein.

East Side Gallery: Bilder auf der einstigen Berliner Mauer

„Die Mauerwinkel sind schon jetzt sehr populär“, sagt Minigram-Geschäftsführerin Anja Klausch. Kaum standen die Metallplatten, die an drei Öffnungen mit erklärenden Texten postiert wurden, hätten Besucher sich auf deren Sockel gestellt, rege fotografiert. „Dass man sich da im reflektierenden Umfeld selbst sieht und inszeniert“ sei just, was Klausch, Landschaftsarchitekten Sinai und die Stiftung sich mit einem nun insgesamt gestalteten Areal erhofften.

Pläne übrigens, die an der stark befahrenen Mühlenstraße stehenden Schautafeln noch mehr zu verspiegeln, wurden von den Behörden wegen Verkehrsbedenken abgelehnt.

Künstler Jim Avignon malte Berlin nach dem Mauerfall.

Kunst und Geschichte stoßen an der Gallery aufeinander. DDR- und Berlin-Historie auf Werken von 118 Künstlern, die 1990 nach Berlin kamen, um ihre Arbeiten auf dem Mauerstück zu hinterlassen. Aus Sicht der Stiftung galt es, mit dem Projekt nun alle Gesichtspunkte in einem Gesamtkonzept zusammen zu bringen. Da sind einerseits die Stelen mit jeweils einem Themenschwerpunkt. Drei davon haben Monitore, auf denen etwa Zeitzeugen berichten.

Ausstellung an der East Side Gallery: Mehr zu Malern und Werken

Weitere Neuerung sind Schilder, die an der Mühlenstraße Maler und Werk benennen, zudem via QR-Code auf die Online-Ausstellung der Stiftung und 75 Video-Interviews mit Künstlern verlinken, worin man sich stundenlang versenken kann. Die Ausstellung wiederum geht über die Kunst hinaus und beleuchtet die deutsch-deutsche Historie des Standorts.

Typisches Bild der Gallery: Birgit Kinders „Test the rest“.

Das Material ist ab Freitag abrufbar. An die Eröffnung am Abend mit Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Schlüsselmitarbeiterinnen der Stiftung sowie einem Grußwort von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), schließt sich bis zum 3. Oktober ein Veranstaltungswochenende an.

30 Künstler sind nach Berlin gekommen, in einer einzigartigen Aktion gibt es mit ihnen Führungen und Gespräche, zudem Workshops und Musik. (Programm: unter stiftung-berliner-mauer.de.) Klausmeier sagte, er freue sich, dass die Stiftung „an diesem einmaligen Ort in der Stadt nun mehr Orientierung geben“ könne. „Es ist großartig, dass so viele von ihnen dieses Wochenende in Berlin sein werden.“

Anschutz Entertainment Group begrüßt Ausstellung

Einen Kontrast zur East Side Gallery bildet das gegenüber liegende Entertainment-Areal rund um die Mercedes Benz-Arena. Der Eigentümer, US-Unternehmen Anschutz Entertainment Group (AEG), war an der Entwicklung des von Büro-und Wohnhochhäusern geprägten Gebietes maßgeblich beteiligt.

Die jetzt bevorstehende Eröffnung begrüßte Unternehmenssprecher Moritz Hillebrand ausdrücklich. Er erinnerte daran, dass sein Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Städtebaulichen Vertrages den East Side Park auf der Rückseite der Gallery geschaffen hatte.

Die schottische Künstlerin Margaret Hunter.

Die Gallery wurde 2018 in die Verantwortung der Stiftung gegeben. Für die neue Ausstellung samt Website und Katalog waren eine Million Euro veranschlagt. Sie stammen aus PMO-Mitteln, also dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR.

East Side Gallery: Das sagen Künstler heute

Jim Avignon, „Doin it cool for the east side“: „Ich dachte, ich stelle in einem Wimmelbild dar, was alles geschieht in den Monaten nach der Wiedervereinigung. Angefangen mit einem Brandenburger Tor mit einem McDonald’s-Zeichen, bis zu Skinheads im Osten, die sich prügeln.“

„Ich dachte, ich stelle in einem Wimmelbild dar, was alles geschieht in den Monaten nach der Wiedervereinigung. Angefangen mit einem Brandenburger Tor mit einem McDonald’s-Zeichen, bis zu Skinheads im Osten, die sich prügeln.“ Birgit Kinder, „Test the rest“: „Dieser instabile enge Trabi schafft es, die Mauer zu durchbrechen. Die Fetzen fliegen, Beton fliegt weg. Und der Trabi fährt da durch, hat keine Blessur und kommt heil am anderen Ende an. Das war die Metapher der „Friedlichen Revolution.“

„Dieser instabile enge Trabi schafft es, die Mauer zu durchbrechen. Die Fetzen fliegen, Beton fliegt weg. Und der Trabi fährt da durch, hat keine Blessur und kommt heil am anderen Ende an. Das war die Metapher der „Friedlichen Revolution.“ Margaret Hunter, „Hands“/„Joint Venture“: „Hands habe ich zuvor schon (...) als Leinwandbild in meinem Atelier in Schottland gemalt, am Abend als die Mauer fiel. (…). Für mich stehen die Hände für Montagsdemonstrationen. Ich nannte das Gemälde, ,Berlin, 9.11.1989‘.“

