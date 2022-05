Verkehr in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg will noch mehr Verkehrsberuhigung

Berlin. Friedrichshain-Kreuzberg will noch mehr Verkehrsberuhigung im Bezirk einführen. In einer Präsentation am Mittwochmittag stellte Verkehrsstadträtin Annika Gerold (Grüne) die Ergebnisse eine Expertenanalyse auf Basis etwa sozialer und klimaspezifischer Daten vor. In den dabei festgestellten Gebieten – zum Beispiel um die Prinzenstraße und den Oranienplatz – strebt der Bezirk nun neben den bereits bestehenden Planungen in vier Kerngebieten im Bezirk eine weitere Verkehrsberuhigung an.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Bezirk an weit mehr Stellen den Verkehr in Menge und Tempo drosseln will, als an den derzeit etwa durch Verkehrsinitiativen geforderten fünf Kiezen.

Man habe sich da, so Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts, “einiges vorgenommen“. Einen Starttermin für konkrete Maßnahmen wie Poller und Fahrbahnverengung, gebe es nicht. In diesem Sommer allerdings will der Bezirk die Einbindung und Befragung von Anwohnern starten.