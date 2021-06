Brandschutzprüfung: An der Rigaer Straße brennen Barrikaden

Berlin. Am Mittwochvormittag brannten an der Kreuzung Rigaer- und Liebigstraße sowie an der Zellestraße Barrikaden. Einsatzkräfte wurden mit Steinen beworfen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Im Internet schrieben die Unterstützer des teilbesetzten Hauses: „Die Verteidigung der Rigaer94 hat begonnen.“ Und weiter: „In dieser Minute wird die Straße verbarrikadiert und eine autonome Zone eingerichtet, um die Rote Zone des Senats zu verhindern. Kommt schnell vorbei.“

Ein Wasserwerfer der Polizei Berlin löscht die brennenden Barrikaden in der #rigaer94 ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/P0BHBzjaw2 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 16, 2021

Die Einsatzkräfte hielten sich zunächst zurück. Die Polizei setzte zum Löschen und Beseitigen der Barrikaden einen Wasserwerfer und einen Räumüanzer ein. Rauchschwaden zogen durch den Kiez, beißender Gestank nach Verbranntem lag in der Luft. Außerhalb des Fahrzeugs waren nur wenige Beamte in Einsatzanzügen zu sehen.

Bewohner werfen Knallkörper auf Polizisten

Aus dem Haus Rigaer Straße 94 flogen immer wieder Knallkörper in Richtung der Polizeifahrzeuge. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Kiez. Um kurz nach 12 Uhr entspannte sich die Lage vor Ort wieder. Die Einsatzkräfte begannen damit, die Barrikaden wegzuräumen.

Berlins FDP-Chef Christoph Meyer erklärte: „In der Rigaer Straße wurde heute mal wieder der Rechtsstaat verhöhnt, es wurden Menschenleben gefährdet und durch die brennenden Barrikaden sinnlos CO2 in die Luft gepustet. Mit solchen Leuten ist kein Staat zu machen. Solche Leute haben in Berlin nichts verloren."

„Es gibt keinerlei Legitimation für derartige Gewalttaten und wir erwarten, dass sich alle Vertreter. des Rechtsstaates klar gegen diese Extremisten stellen", erklärte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Hintergrund für die Aktion ist wohl die angekündigte Brandschutzbegehung in dem teilbesetzten Haus an der Rigaer Straße am Donnerstagmorgen. Für Donnerstag wurde vonn Linksextremen auch zu einer Solidaritätsdemonstration am Boxhagener Platz aufgerufen.

Die umstrittene Brandschutzprüfung im besetzten und verbarrikadierten Haus "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain soll am Donnerstagmorgen ab etwa 8 Uhr beginnen. Das kündigte ein Anwalt des Hauseigentümers am Mittwoch an. Erwartet würden ein offizieller Brandschutzprüfer, Anwälte sowie ein weiterer vom Eigentümer beauftragter Brandschutz-Sachverständiger. Auch Rechtsanwälte der Hausbewohner könnten vor Ort sein.

Die Polizei fuhr einen Wasserwerfer auf.

Foto: Ulrich Kraetzer

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus

Ob der Gebäudekomplex aus drei Häusern an der Rigaer Straße von den Bewohnern aus der linksradikalen Szene geöffnet wird oder ob das Tor und möglicherweise auch einzelne Wohnungen von der Polizei aufgebrochen werden müssen, ist vorher kaum abzusehen. Zudem steht noch eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts über eine Beschwerde der Hausbewohner gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts aus. Das Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, die Brandschutzprüfung sei zulässig und nicht zu beanstanden.

Die Bewohner und ihre Unterstützer kündigen seit längerem Widerstand gegen die Brandschutzprüfung an. Daher ist am Donnerstag mit einem großen Polizeieinsatz zu rechnen. Die Polizei verhängte von Mittwochmittag bis Freitagabend ein Demonstrations- und Parkverbot in Straßen an dem Haus.