Görlitzer Park: Anwohner kritisieren Berliner Polizei

Drogenhandel Anwohner kritisieren Polizei am Görlitzer Park

Berlin. Laut der Berliner Polizei ist die neu geschaffene Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) ein großer Erfolg. Seit die Truppe am 1. Januar 2020 ihren Dienst aufnahm, habe man 249 Festnahmen sowie 2750 Straf- und 836 Ordnungswidrigkeitenanzeigen verzeichnen können, hieß es in der vergangen Woche zum einjährigen Jubiläum. Die 125 Einsatzkräfte hätten außerdem rund 10.000 verkaufsfertige Einheiten Drogen und mehr als 100.000 Euro an mutmaßlichen Rauschgifterlösen beschlagnahmt.