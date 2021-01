Gefräßige Biber: Bäume im Bezirk müssen geschützt werden

Berlin. Der Schaden ist unübersehbar. An einer mächtigen Weide im Urbanhafen ist handbreit die Rinde weggefressen. Das Naturschutzamt von Friedrichshain-Kreuzberg beobachtet ebenso wie die Naturranger im Bezirk, dass sich Biber immer weiter ins Innenstadtgebiet vorwagen. Als Reaktion will Umweltstadträtin Clara Herrmann (Grüne) in diesem Jahr einen Auftrag über den Schutz von 50 Bäumen ausschreiben.

Am Urbanhafen, gleich neben dem Restaurantschiff "Van Loon", haben die Naturschützer die betroffene Weide im Dezember mit einem 1,20 Meter hohen Zaun umwickelt. Einige Schritte daneben wurde ein junger Baum so stark angefressen, dass er fünf Meter lang ins Wasser geknickt ist. Bei Oliver Voge, Gruppenleiter für Naturschutz, klingeln im Bezirksamt zunehmend die Telefone, weil besorgte Bürger derartige Schäden melden.

Er und Rangerin Huber sagen, es gebe im Bezirk etwa sechs Biber in zwei Familien, die fünf "Biberburgen" errichtet hätten. Obwohl die Tiere eher dämmerungsaktiv seien, könne man sie durchaus auch mal mittags beim Schwimmen im Landwehrkanal beobachten, sagt Huber. Heimat seien ihnen vor allem die Liebesinsel und die Insel Kratzbruch im Süden des Rummelsburger Sees. Beide Flächen sind für die Öffentlichkeit gesperrt.

Alte Bäume werden zum Schutz eingezäunt

Im Winter werde Nahrung rar, weshalb sie an Bäume gingen. Unter der Rinde finden sie etwa das nährstoffreiche Kambium, so Oliver Voge. Rangerin Huber sagt, es sei vertretbar, wenn die Tiere junge Gewächse anfressen. Allerdings müsse eingeschritten werden, wenn es um jahrzehntealte Bäume geht, die drohen umzustürzen. Im Fokus sind da etwa Alt-Stralau, wo Bürger Bäume eingezäunt haben, und der Görlitzer Park.

Auf die Situation soll in diesem Jahr nun mit der Verpflichtung einer externen Firma reagiert werden, die mit Zäunen die Beschädigungen reduzieren wird. Dies könne in einer zweiten Phase weitere Bäume ausgeweitet werden, sagt Voge.

Stadträtin Herrmann appelliert an Bürger, weiterhin Biberspuren und drohende Gefährdungen zu melden: naturschutz@ba-fk.berlin.de und ranger-fk@stiftung-naturschutz.de