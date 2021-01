S-Bahnhof Warschauer Straße: Die ewige Baustelle

Berlin. Ab dem 5. April soll die Bahn für die Linien U1 und U3 wieder frei sein. Nach rund einem Jahr Sperrung soll dann nicht mehr Schluss am Kottbusser Tor sein. Die Züge des Kleinprofils sollen nach der abgeschlossenen Sanierung danach wieder über das gesamte Hochbahnviadukt durch Kreuzberg bis zum Endbahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain fahren. Dort allerdings beginnen für die Passagiere in diesem Moment neue Einschränkungen an der Fußgängerbrücke zwischen dem U- und S-Bahnhof. Erst Anfang 2020 wurde der zweite Abschnitt und damit die direkte Verbindung zwischen den Stationen nach jahrelangem Warten fertiggestellt. Der alte Brückenabschnitt wird nun ab April ausgerechnet dann für Monate gesperrt, wenn die U-Bahnen wieder bis zum dortigen Endbahnhof rollen. Klar ist deshalb schon jetzt: Für Fahrgäste von U- und S-Bahn bleibt die Warschauer Straße auch in 2021 eine Problemzone.

Schuld im aktuellen Fall sind Sanierungsarbeiten an der Fußgängerbrücke zwischen U- und S-Bahnhof. „Der Grund sind Bauwerkschäden“, teilte Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage mit. Der lediglich fünf Millimeter dicke Belag des erst 2008 fertiggestellten alten Teils der Stahlverbundbrücke habe sich „stark abgenutzt“ und müsse nun - einschließlich der Gesimse - erneuert werden. Im Zuge der Arbeiten würden zudem alle Abflüsse so angepasst, dass das Regenwasser von der Brücke rücktaufrei abfließen könne. Auch die Treppe hinunter zur Tamara-Danz- und Helen-Ernst-Straße werde erneuert, so Winden. Dafür müssten beschädigte Stufen ausgetauscht werden. „Zudem werden die mit Betonplatten ausgestatteten Treppenpodeste instand gesetzt, um Pfützen zu vermeiden.“

Die Sprecherin betonte, dass die Arbeiten an Brücke und Treppe in zwei getrennten Abschnitten erfolgten, sodass der barrierefreie Zugang über den Aufzug zu den unter der Warschauer Brücke gelegenen Straßen jederzeit erhalten bleibe. Ein direkter Weg zwischen S- und U-Bahnhof werde allerdings während der Bauzeit durchgehend nicht möglich sein. Umsteiger an der Station, sowie alle anderen Fußgänger, können dann ausschließlich den Fußweg auf der Warschauer Brücke nutzen. Auch dieser wird in den kommenden Monaten verändert. Denn sobald die Instandsetzungsarbeiten für die Fußgängerbrücke abgeschlossen sind, wird der provisorisch verbreiterte Bürgersteig wieder verschmälert. Insgesamt sollen die Arbeiten rund ein halbes Jahr dauern. „Die Arbeiten sollen nach der aktuellen Terminplanung im Oktober 2021 abgeschlossen sein“, so Sprecherin Winden.

Unzufrieden über die bis heute provisorisch wirkende Verbindung von S- und U-Bahnhof zeigt sich Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb. „Diese Konstruktion ist so vermaledeit. Da wurde von vornherein eine Chance vertan, eine anständige Sache daraus zu machen." Der verbindende Brückenbau sei nicht nur „hässlich", die Brücke sei zudem viel zu schmal und auf dem Boden sammelten sich ständig Pfützen. Stattdessen hätte man von Beginn an eine deutlich breitere Gehfläche zwischen den Stationen mit einer Überdachung drauf konstruieren sollen.

S-Bahnhof Warschauer Straße: Aufzüge und Empfangshalle noch immer nicht funktionstüchtig

Wann der S-Bahnhof Warschauer Straße selbst endlich fertiggestellt sein wird, ist indessen weiter unklar. Die Station ist gewissermaßen der BER unter den Berliner Bahnhöfen. Bereits im Jahr 2004 wurde das frühere Bahnhofsgebäude wegen Baufälligkeit gesperrt und anschließend abgerissen. Auch zum Jahresbeginn 2021, bald 17 Jahre später, ist noch nicht klar, wann mit einer Übergabe des Neubaus zu rechnen ist. Probleme bereiten aus Fahrgastsicht vor allem die Aufzüge. Noch immer sind sie nicht in Betrieb, der Bahnhof bis heute nicht barrierefrei. Wer im Rollstuhl sitzt oder nicht gut zu Fuß ist, kann an der Station nicht aussteigen. Auch der Rest der neuen Empfangshalle ist weiterhin nicht funktionstüchtig. Zwar scheinen die Arbeiten am Gebäude größtenteils abgeschlossen, sogar die Ladenlokale verfügen schon über die Schriftzüge der künftigen Mieter. Dennoch stehen ringsum weiterhin Bauzäune.

Das Empfangsgebäude sowie die Geschäfte seien „weitgehend fertiggestellt“, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. „Auch die Aufzüge sind grundsätzlich fertig“, erklärte ein Sprecher. Zur Inbetriebnahme der Fahrstühle fehle allerdings noch die Abnahme der dazugehörigen Brandmeldeanlage. Auch um den gesamten Bahnhof in Betrieb zu nehmen, ständen noch „finale Abnahmeprozesse“ aus. „Diese umfassen alle Gewerke und bedingen sich gegenseitig. Es kann also nur eine Gesamtabnahme und somit eine gleichzeitige Inbetriebnahme aller Gewerke erfolgen“, so der Sprecher. Erschwert würden die technischen Herausforderungen zusätzlich durch coronabedingte Verzögerungen im Lieferprozess sowie durch begrenzte Prüf- und Abnahmekapazitäten, heißt es. „Daher kann heute noch kein verbindlicher Inbetriebnahmetermin genannt werden.“