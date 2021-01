Solarenergie vom Bezirksdach

Berlin. Neben der Zurückdrängung des Autoverkehrs und neuen Strecken für Fahrradfahrer treibt Friedrichshain-Kreuzberg seine klimafreundliche Umgestaltung voran. Jetzt wurde die letzte von sechs neuen Solaranlagen installiert, für die mit den Berliner Stadtwerken sogenannte Klimaschutz-Pakete vereinbart worden waren. Diese gibt es in Berlin für neun Bezirke.

Fünf der Energieflächen wurden auf Häusern im Bereich Frankfurter Tor angebracht in Kreuzberg. Auf dem Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium und der Bezirkszentralbibliothek "Pablo Neruda", beide an der Frankfurter Allee sowie der Zille-Grundschule an der Boxhagener Straße kamen jeweils 160 Module, auf der Ludwig-Hoffmann-Grundschule an der Lasdehner Straße waren es 190 Module. Abschließend gab es im Dezember 220 Module für das Dienstgebäude des Bezirks an der Petersburger Straße. In Kreuzberg kamen 356 Module auf die Hunsrück Grundschule an der Manteuffelstraße. Damit gibt es 17 Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in Friedrichshain-Kreuzberg.

Ziel: eine klimaneutrale Verwaltung

Allein vom Dach an der Petersburger Straße, unter dem sich etwa das Ordnungsamt befindet, kommen zukünftig 53.766 Kilowattstunden pro Jahr. Dadurch werden Kohlenstoffdioxid-Emissionen von mehr als 26 Tonnen vermieden. Allerdings steht dort der Anschluss ans Netz noch aus.

Umweltstadträtin Clara Herrmann (Grüne) sagte, der Bezirk spare durch die sechs Anlagen 90 Tonnen Steinkohle im Jahr. Sie seien Unterstützung auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung. Die neuen Systeme bringen eine Gesamtleistung von 349 Kilowatt-Peak jährlich mit 304.000 Kilowattstunden Strom. Damit wird bis zu ein Drittel des Strombedarfs der Gebäude mit umweltfreundlichen Mitteln gewonnen, was nahezu 150 Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger bedeutet.

Neun Bezirke haben Klimaschutzpakete verabredet

Die Berliner Stadtwerke GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Berliner Wasserbetriebe mit Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Versorgungskonzepten durch erneuerbare Energien. Sie hat in der Stadt seit 2016 rund 40 Prozent des Instrumentariums zur Solargewinnung errichtet und bisher mehr als 57 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert. Neben Friedrichshain-Kreuzberg haben die Berliner Stadtwerke mit acht Bezirken die sogenannten Klimaschutz-Pakete vereinbart.

Die Anlagen verursachen den Bezirken wegen der Netzstromeinsparung keine Extrakosten. Die Stadtwerke sind für Wartung und Unterhaltung der Anlagen zuständig. Der Strom wird weitgehend im Haus eingesetzt, auf dem sich die Paneele befinden. Beim jüngsten Abschluss für neun Anlagen in Neukölln hatte Stadtwerke-Geschäftsführerin Kerstin Busch allerdings gemahnt: "Das Potenzial für weitere Anlagen ist sehr groß, deckt doch Berlin gerade mal ein Prozent seines Strombedarfs mit Sonnenkraft."