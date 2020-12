Nur eine neue Parkzone in Friedrichshain-Kreuzberg

Berlin. Patrick Goldstein

Anwohner, abendlich Ausgehende und Berufstätige mit Auto freuen sich Tag für Tag: In Friedrichshain-Kreuzberg ist das Parken größtenteils kostenlos. Der Bezirk scheut hohe Investitionskosten für Automaten, Personal und Unterbringung. Stattdessen will man mit dem Senat ein Modellprojekt umsetzen.

Die Situation zeigt sich in der gesamten Stadt. Im vergangenen Jahr beschloss der Senat den neuen Luftreinhalteplan. Eine der Zielvorgaben darin ist es, bis Ende 2020 die Parkraumbewirtschaftung auf rund 75 Prozent geeigneter Flächen innerhalb des S-Bahn-Rings anzuheben. Tatsächlich sind es bisher aber lediglich 40 Prozent.

Kritik von Umwelt- und Verkehrsinitiativen

Das sorgt für Kritik aus Umwelt- und Verkehrsinitiativen wie dem Verein Changing Cities. Sprecher Denis Petri sagt: "Die Parkraumbewirtschaftung kommt in Berlin viel zu langsam voran." Die vor vier Jahren im Koalitionsvertrag angekündigte Ausweitung sei längst nicht eingehalten. Auch das aktuelle Ziel, das gesamte Stadtzentrum bis 2023 zur Parkzone zu machen, werde wohl nicht erreicht, sagt Petri.

Auch im Ortsteil Kreuzberg ist das Parken an vielen Stellen kostenlos. Einzig im Viktoriakiez und rund um die Bergmannstraße müssen Autofahrer zahlen. An letzterer zeigen sich positive Effekte: Wo geshoppt wird und Verwaltungsgebäude wie das ehemalige Rathaus Kreuzberg nahe liegen, kommen Menschen gern mit dem Wagen. Durch Parkraumbewirtschaftung aber wird als Alternative die Nutzung von Bahn und Bus vorangetrieben und Suchverkehr in den Kiezen minimiert.

130 weitere Mitarbeiter würden gebraucht

"Wir wollen eine deutliche Ausweitung", unterstreicht der für das Ordnungsamt zuständige SPD-Stadtrat Andy Hehmke. Die erforderlichen Gutachten lägen sogar vor. Rechtlich steht einer Erweiterung nichts im Weg. Allerdings seien erhebliche Anschubinvestitionen erforderlich. Während für Parkraumbewirtschaftung und Kontrolle in Friedrichshain-Kreuzberg derzeit 80 Mitarbeiter eingesetzt werden, wären für die flächendeckende Ausweitung in beiden Ortsteilen 130 weitere Menschen nötig. Neben einem zeitaufwendigen Einstellungsvorgang müssten für sie zudem neue Verwaltungs- und Aufenthaltsräume gemietet werden, sagt Hehmke. "Die Mittel für diese Kosten stehen uns nicht zur Verfügung. Und es dauert, bis man diese Ausgaben durch Einnahmen wieder hereinbekommt."

Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) wurde vor der Bezirksverordnetenversammlung im Oktober konkret: "Die zeitliche Umsetzung, inklusive der Deckung des Raumbedarfs, würde voraussichtlich sechs bis acht Jahre dauern", erklärte sie.

Parker mit mobilen Kameras überwachen

Aufwand und Kosten wolle man vermeiden, indem man auf technische Umrüstung setzt. Laut Stadtrat Hehmke befinde sich der Bezirk in Absprache mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, um in der kommenden Legislaturperiode ein Modellprojekt für eine neue Form der Kontrolle Parkender zu testen. Bezirksbürgermeisterin Herrmann hatte im Oktober angekündigt, das Bezirksamt prüfe die Möglichkeit einer digitalen und automatisierten Parkraumbewirtschaftung, was schneller zum Ziel führe.

Eine Kontrolle verliefe laut Hehmke per mobilen Kameras. Die Einhaltung der Umweltzone und ein Abgleich der Gebühren geschieht etwa im belgischen Brüssel und Antwerpen bereits mit Kameras. Die holländische Stadt Amsterdam machte mit dem Einsatz von Scan-Fahrzeugen gute Erfahrungen. Seitens der Senatsverwaltung heißt es auf Anfrage vorsichtig: "Neue Technologien, die die Kontrolle der Parkraumbewirtschaftung vereinfachen können, sind interessant und für mögliche Modellprojekte auch in Berlin grundsätzlich denkbar."

In Deutschland umstritten

Die Verwendung von Kfz-Kennzeichenerfassungssystemen, also das automatische Fotografieren von Nummernschildern ist in Deutschland allerdings umstritten. Auch Stadtrat Hehmke räumt ein, bei einem Pilotprojekt im Bezirk sei mit Widerstand wegen datenschutzrechtlicher Bedenken zu rechnen.

Dabei sorgt kostenpflichtiges Parken im Bezirk schon jetzt für erhebliche Einnahmen. In den sieben Parkraumbewirtschaftungszonen kassierte man 2020 für Bewohner- und Handwerkerparkausweise sowie für Gäste- und Betriebsvignetten insgesamt 564.316 Euro. An Verwarn- und Bußgeldern wurden 3,6 Millionen Euro eingenommen. Kurzzeitparken erfasst der Bezirk nicht gesondert. Aber beispielsweise in Tempelhof-Schöneberg lagen Einnahmen daraus 2019 bei 1,8 Millionen Euro, in Mitte bei 21,3 Millionen Euro.

Parken in Berlin ist billig

Kommt das Pilotprojekt nicht, werde der Bezirk das Parkzonennetz schrittweise ausbauen, sagt Hehmke. Im kommenden Jahr werde rund um die Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain kassiert. "Damit ist dann der gesamte Bereich unter der Achse Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee bewirtschaftet." Der Ausbau erfolgt mit Mitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (Siwana).

Die schleppende Umsetzung ist nicht das einzige, was an Berlins Parkraumbewirtschaftung nicht stimmt. Auch ist Parken in der Stadt im internationalen Vergleich viel billiger. Einer Studie der Verkehrs-Denkfabrik Agora Verkehrswende zufolge kosteten Jahrestickets fürs Parken in Kopenhagen zuletzt 158 Euro, in Amsterdam 535 Euro, in Stockholm 827 Euro. Und zahlt man in München 30 Euro, kostet die Anwohnervignette pro Jahr bescheidene 10,20 Euro.