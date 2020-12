KitKat in Berlin: Schlange stehen für einen Corona-Schnelltest

Berlin . Es war ein Wetter, bei dem selbst die Stammgäste des stadtbekannten Fetisch-Clubs KitKat zum dort üblichen Dresscode - Latex, Leder, Lendenschurz - besser noch wärmende Skiunterwäsche anzogen. Und wie es sich bei einem außerordentlichen Club-Event gehört, ging Freitagfrüh die Schlange Wartender bis um die nächste Ecke.

Diesmal kam man aber nicht zum Tanzen, sondern um einen der angebotenen Corona-Schnelltests zu machen. Das Geschäft damit boomt derzeit in Berlin. Im Club an der Köpenicker Straße zahlte man anders als bei einem Zehlendorfer Anbieter nicht über 80 Euro sondern nur 24,90 Euro. Das Ergebnis sollten die Besucher nach 25 Minuten erhalten.

Die US-Amerikanerin Kristine Bell hatte der günstige Preis angezogen. Die 23 Jahre alte Englisch-Lehrerin an einer Kita in Charlottenburg sagte: „Ich brauche den Test, weil ich heim nach Colorado Springs fliegen möchte. Da brauche ich bei der Einreise in New York ein negatives Testergebnis.“ Als schöner Nebeneffekt ihres Testbesuchs bekam die Lehrerin bei der Gelegenheit gleich eine andere Seite Berlins zu sehen. Kristine Bell: „Ich war noch nie im KitKat Club.“

