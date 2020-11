Amazon lockt die Forscher und Entwickler nach Berlin

Berlin. Die Baugrube ist schon fertig. Vom kommenden Jahr an geht der geplante neue zentrale Sitz von Online-Händler Amazon in die Höhe. Projektentwickler Edge Technologies Deutschland errichtet bis 2023 seinen 140-Meter-Büroturm „Edge East Side Berlin“, in dem ab 2024 28 der 35 Etagen durch Amazon-Mitarbeiter belegt werden sollen.

Doch anders als geplant. Laut Jonathan Weiss, Berliner Standortleiter des Internetkaufhauses, sollen die Corona-bedingten Umwälzungen von Struktur und Abläufen im täglichen Arbeitsleben zukünftig auch den neuen Sitz prägen.

Spitzname: „Amazon-Tower“

Derzeit hat Amazon im Großraum Berlin 3300 Mitarbeiter. Davon sind rund 1300 Angestellte des Bereichs „Forschung und Entwicklung“ auf vier Standorte in Mitte verstreut. Im „Edge East Side Berlin“, das in Friedrichshain-Kreuzberg schon als „Amazon-Tower“ firmiert, werden in vier Jahren diese Kräfte gebündelt – und erweitert. „Es ist Platz für 3500 Mitarbeiter“, sagt Standortleiter Weiss. „Bis 2024 werden wir jährlich weiter wachsen. Derzeit gibt es 300 offene Stellen bei uns.“

Es sei nicht auszuschließen, dass zur Überbrückung eines Flächenbedarfs bis zum Bezug des Edge kurzfristig neue Räume hinzukommen müssen. Nimmt man die Gesamtzahl von Mitarbeitern im Großraum Berlin, so wuchs Amazon seit 2017 um jährlich 500 feste Mitarbeiter auf die aktuelle Zahl von 3300.

„Alexa“ kennt den BVG-Fahrplan

Den Tüftlern unter ihnen werden die 28 Etagen im Edge vorbehalten sein. Im Bereich „Forschung und Entwicklung“ sind etwa Softwareentwickler, Produktmanager und Experten für maschinelles Lernen tätig. Tools, die Verkäufern ermöglichen sollen, ihre Produktbeschreibung in den Sprachen der Welt zu veröffentlichen, fließen von Berlin in alle internationale Amazon-Kanäle.

Regional indes sorgen Mitarbeiter beispielsweise durch eine Kooperation mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) dafür, dass die digitale Internet-Alleswisserin „Alexa“ auf Befehl Fahrplanauskunft geben kann.

Arbeitsmeetings via Chat und Videokonferenz mit Kollegen außerhalb Berlins seien für Mitarbeiter Routine gewesen, bevor sie im März ins Homeoffice geschickt wurden, sagt Weiss. Das Unternehmen beeilte sich damals, Voraussetzungen für flexibleres Arbeiten seiner Leute zu schaffen, etwa wenn diese Beruf und Kinderbetreuung während einer Kitaschließung verbinden mussten.

Zusätzlich machte das Unternehmen zügig Online-Trainings für Stressbewältigung und Personalführung in Zeiten von Corona zugänglich.

Die meisten wollen zurück ins Büro

Eine aktuelle Mitarbeiterbefragung habe ergeben, dass die meisten zurück ins Büro wollten, sagt Weiss. „Es ist etwas anderes, gemeinsam vor einem Whiteboard zu stehen und sich dort etwas zu überlegen, als dies in einer Telefonkonferenz zu tun.“

Man werde dennoch auch weiterhin alle 28 Etagen im Edge nutzen. Allerdings hätten sich die Angestellten an ein moderneres flexibleres Arbeiten gewöhnt – „und wir durchdenken jetzt, wie wir den Ansprüchen genügen können und Flächen am besten einsetzen“, so Weiss.

Konkret geht es darum, mehr Konferenzräume zu schaffen, also mehr Umgebungen, in denen sich Mitarbeiter zu Projekten austauschen können und die entsprechende technische Ausstattung bieten. Das würde auf Kosten von Bereichen für individuelles Arbeiten geschehen, die in geringerem Umfang benötigt werden, weil mehr von zuhause aus gearbeitet wird.

Amazons Forscher und Entwickler sind keine Autofahrer

Während sich der deutsche Amazon-Hauptstandort in München befindet, bündelt der Konzern seine Entwickler im Zentrum der Hauptstadt. Obwohl eine Niederlassung am Stadtrand weitere und günstigere Flächen geboten hätte, wollte Amazon mit Friedrichshain-Kreuzberg bewusst einen attraktiven Standort für jene qualifizierten Mitarbeiter anbieten, um die der Konzern in Berlin mit einer Reihe anderer Unternehmen konkurriert.

Zudem waren kurze Arbeitswege und die Anbindung per Bus, Tram und Bahn wichtig. Die Forscher und Entwickler, die laut Weiss mehrheitlich innerhalb des S-Bahnrings leben, sind keine Autofahrer. In der Tiefgarage sind nicht mehr als ein paar Dutzend Pkw-Parkplätze vorgesehen.

Zusammenarbeit mit Bezirk besser als berichtet

Den Widerstand aus dem Bezirksamt, insbesondere von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne), hat Weiss abgehakt. Der hatte im Oktober vergangenen Jahres versucht, eine von seinem Bauamt bereits erteilte Baugenehmigung für Edge wieder zurückzuziehen. Grund: Der zuletzt vorgelegte Entwurf sei zu weit entfernt vom Ergebnis eines vorangegangenen Werkstattverfahrens.

Auch das Baukollegium, ein Experten- und Beratergremium unter Vorsitz von Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, hatte dem Projekt, dessen Baukosten sich auf 400 Millionen Euro belaufen sollen, seine Zustimmung verweigert. Letztlich teilte Lüscher allerdings dem Bezirk mit, dass für eine nachträgliche Entziehung des Baurechts die Rechtsgrundlage fehle.

Standortleiter Weiss sagt rückblickend, die Zusammenarbeit von Projektentwickler Edge Technologies mit dem Bezirk sei besser verlaufen als in den Medien berichtet. Amazon werde sich 2024 dort einmieten, wo viele der Mitarbeiter bereits lebten, wo schon Start-ups und Menschen aus der IT-Branche angesiedelt seien. Weiss selbst sieht den Einzug als eine Art persönliche Rückkehr. Sein eigenes Start-up-Unternehmen, das vor knapp zehn Jahren von Amazon gekauft wurde, hatte seinen Sitz in dem Bezirk.