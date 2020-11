Baerwaldbad: Sanierung würde 41,1 Millionen Euro kosten

Berlin. Für das derzeit geschlossene Baerwaldbad in Kreuzberg liegt jetzt ein Gutachten über die Bausubstanz vor. Der zuständige Stadtrat Andy Hehmke (SPD) erklärte, eine Sanierung würde demnach 41,1 Millionen Euro kosten. Das Gutachten stellt den jüngsten Schritt des Bezirks auf eine langfristige Wiedereröffnung und Nutzung des denkmalgeschützten Hauses dar.

Bezirk kann Kosten nicht tragen

Denn Schulen, Vereine und Freizeitsportler sitzen in Friedrichshain-Kreuzberg auf dem Trockenen. Nur das Spreewaldbad ist in Betrieb, wird aber 2021 zur Sanierung geschlossen, das Interimsbad an der Prinzenstraße ist noch in Bau. Die Bezirksverordnetenversammlung hat daher eine Nutzung des Baerwaldbades beschlossen. Stadtrat Hehmke will es aus dem Bezirksvermögen in die Eigentümerschaft des Landes Berlin überführen. Bei der Senatsinnenverwaltung allerdings äußerte man sich dazu bislang zurückhaltend. Inwieweit eine Übernahme des Baerwaldbades durch das Land und gegebenenfalls die Berliner Bäder-Betriebe erfolgen kann, lässt man dort offen. Die Entscheidung wurde stets auch vom Gutachten abhängig gemacht, das dem Bezirk jetzt vorliegt die Innenverwaltung bislang aber noch nicht kennt. Hehmke unterstrich erneut, dass eine Sanierung des Bades auf Bezirkskosten nicht möglich ist.

Das Gebäude, in dem sich zwei Becken unterschiedlicher Größe von 1901 und 1955 befinden, ist wegen Brandschutzmängeln geschlossen. Zuletzt war ein Verein Betreiber des Hauses. Nur mit rechtlichen Mitteln konnte der Bezirk den alleinigen Zugang erwirken. Ein Prozesstermin darüber, ob der Verein das Bad weiterhin nutzen darf, steht in der kommenden Woche beim Kammergericht an.