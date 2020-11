In der zunehmend außer Kontrolle geratenden Drogensituation im Görlitzer Park will Friedrichshain-Kreuzberg Dealern die anonymen Rückzugsorte nehmen. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat jetzt einem Antrag der CDU zugestimmt, die dortige Lichtanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Die Grünen-Fraktion votierte wegen haushaltlicher Einwände dagegen.

In einem zweiten Antrag wird das Bezirksamt beauftragt, die finanziellen Mittel für die Umsetzung bereitzustellen. Auch diese Entscheidung der BVV geschah gegen die Stimmen der Grünen.

Görlitzer Park - Nachts auch am Zugang gefährlich finster

Die Initiative hatte CDU-Fraktionschef Timur Husein bereits im November vergangenen Jahres auf den Weg gebracht. Anwohner hatten bei ihm beklagt, dass es nach Einbruch der Dunkelheit auch am Zugang Skalitzer Straße gefährlich finster wird, was Dealern entgegenkomme. Husein bemängelte, dass sich hinter der Parkmauer zwischen dem Eingang Skalitzer Straße bis Höhe Lübbener Straße entlang der Görlitzer Straße zwar 16 Leuchten befänden, die zehn zweiarmigen und sechs einarmigen Strahler allerdings nicht in Betrieb seien.

„Die Hauptverkaufsorte an den Eingängen zum Park und hinter der Mauer zur Görlitzer Straße liegen somit in fast vollkommener Dunkelheit“, heißt es im jetzt beschlossenen Antrag. Husein räumt ein, dass mit helleren Lichtverhältnissen Drogenhandel gewiss nicht beendet werde. Zumindest aber werde die für die „unmittelbaren Anwohner und Anwohnerinnen unerträgliche Konzentration“ des Verkaufs an der Stelle zurückgedrängt.

Statt mit Cannabis werde mit Heroin gedealt

Die Anzahl der Drogenhändler im Görlitzer Park und den angrenzenden Straßen nehme zu, so Husein. „Gleichzeitig steigt die Aggressivität dieser Drogendealer in einem bisher unbekannten Ausmaß.“ Auch die Art des Handels habe sich verändert. Wo es einst um Cannabisverkauf ging, werde inzwischen mit Heroin gedealt. Nachdem ein Kind dort mit zurück gelassenem Drogenbesteck hantiert hatte – Kindergärtnerinnen berichteten zuvor schon von Spritzen – entschied ein kommunaler Kita-Träger im Oktober, dass Erzieher und Kinder nicht mehr in den Park dürfen.

Nach einem Antrag Huseins aus dem vergangenen Jahr teilte die zuständige Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) im Namen des Bezirksamts im Juni 2020 mit, die Lichtanlage lasse sich gar nicht mehr nutzen. Stattdessen habe man bereits zum März die noch weiter gehende Planung einer Beleuchtung sämtlicher Eingänge mit Polizei, Stromversorger und Innenverwaltung abgestimmt. Kosten: 397.000 Euro. Das Geld erwarte das Bezirksamt aus Landesmitteln der Kriminalprävention. Die BVV aber ließ sich dadurch nicht vertrösten, sondern forderte das Bezirksamt auf, die defekte Beleuchtung aus Bezirksmitteln zu bezahlen.

Summe ist im Haushalt nicht eingeplant

Das allerdings wollten die Grünen nicht mittragen. „Eine so erhebliche Summe ist im Haushalt nicht eingeplant“, sagt Tobias Wolf (Grüne), Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Zudem stehe die Finanzierung durch Landesmittel in Aussicht. Tatsächlich finde aber auch er es „überraschend“, dass die Innenverwaltung bisher die Bewilligung der Summe weder zu- noch abgesagt habe, zumal das Bezirksamt die nötige Vorarbeit für das Lichtkonzept geleistet habe. Laut Wolf habe Monika Herrmann nun in Reaktion auf den aktuellen BVV-Beschluss und die Diskussion im Haushaltausschuss angekündigt, die Innenverwaltung erneut zu einer Entscheidung über die Zahlung zu drängen.