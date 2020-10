Erneut Missbilligung für Baustadtrat Florian Schmidt

Das Bezirksparlament von Friedrichshain-Kreuzberg hat auf die jüngsten Ermittlungen zu Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) reagiert. Der Ältestenrat setzte vor der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung einen Missbilligungsantrag auf die sogenannte Konsensliste, über die in der Regel zu Sitzungsbeginn positiv abgestimmt wird. Nur die Grünen wandten sich gegen die Rüge. CDU-Fraktionschef Timur Husein bezeichnete sie als „Gelbe Karte für Florian Schmidt“.

Antragstellerin einer „Missbilligung der Amtsführung des Bezirksstadtrates für Bauen, Planen und Facility Management“ war die SPD. Fraktionschef Sebastian Forck schreibt in der Begründung, Anlass seien die durch Schmidts „vorschriftswidriges Handeln begründeten Haushaltsrisiken im Rahmen der pflichtwidrigen Ausübung von Vorkaufsrechten“. Dabei seien Zahlungsverpflichtungen von 270.000 Euro entstanden.

Zudem seien entgegen der Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung die juristischen Referate, Reichsämter oder Rechtsstellen nicht rechtzeitig beteiligt worden. Zusätzlich sei im gesamten Verfahren der Vorkaufsausübung entgegen Landeshaushaltsordnung die Beauftragte für den Haushalt nicht beteiligt worden.

27 Millionen Euro Risiko

Der Berliner Rechnungshof hatte Anfang Oktober in seinem Jahresbericht die Ausübung des Vorkaufsrechts für Wohnhäuser in Friedrichshain-Kreuzberg gerügt. Schmidt (Grüne) habe gleich mehrfach gegen Vorschriften verstoßen, hieß es darin. In zwei Fällen habe die involvierte Genossenschaft „Diese eG“ den Kaufpreis nicht fristgerecht gezahlt. Dabei habe das Risiko nach Angaben des Rechnungshofes 27 Millionen Euro betragen, plus Nebenkosten, etwa Notargebühren.

Schmidt hatte bereits im Mai vergangenen Jahres eine „Gelbe Karte“ erhalten. Anlass für die Missbilligung seiner Amtsführung waren die Entwicklungen rund um das Modellprojekt der Begegnungszone Bergmannstraße und die „offensichtliche Missachtung“ eines BVV-Beschlusses aus dem Januar.

Jüngste Vorwürfe gegen Schmidt drehen sich um das von Linksmilitanten bewohnte Haus an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Schmidt soll Maßnahmen zum Brandschutz in dem Haus verhindert haben, obwohl Mitarbeiter des Bauamts ihn mehrfach auf drohende Gefahren hingewiesen hätten. Auch Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann soll ein Einschreiten verhindert haben.