Rigaer Straße in Berlin Friedrichshain: Stadtrat Florian Schmidt schützte Linksradikale

Laut RBB-Bericht ignorierte Florian Schmidt (Grüne) Warnungen vor Brandschutzmängeln in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain.

Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), sieht sich wegen seines Umgangs mit dem von Linksmilitanten bewohnten Haus in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain schweren Vorwürfen ausgesetzt. Schmidt soll Maßnahmen zum Brandschutz in dem Haus verhindert haben, obwohl Mitarbeiter des Bauamtes ihn mehrfach auf drohende Gefahren hingewiesen hätten. Das berichtet das Fernsehmagazin „Kontraste – Die Reporter“ in einer Reportage, die am Dienstag um 21.15 Uhr im RBB-Fernsehen ausgestrahlt wird.