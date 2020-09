East Side Gallery in Berlin: Künstlerin - „Meine Güte, ich male auf der Berliner Mauer“

Die schottische Künstlerin Margaret Hunter vor ihrem Bild „Hands“ an der East Side Gallery.

Sehenswürdigkeit Künstlerin spricht über ihr Bild an der East Side Gallery

Von Margaret Steele Hunter (72) stammt das einzige noch gänzlich unveränderte und unrestaurierte Bild an der East Side Gallery: „Hands“. 1985 kam sie mit 37 Jahren nach Berlin, eine schottische preisgekrönte Künstlerin mit einem Stipendium ihrer heimischen Glasgow School of Art. Nach einem persönlichen Vorstellungsgespräch wurde sie Schülerin von Maler Georg Baselitz an der Hochschule der Künste.