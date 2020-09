Drogenkriminalität Dealer verstecken Drogen in Wohnanlage am Görlitzer Park

Berlin. Je stärker die Polizei kontrolliert, desto größer ist auch der Verdrängungseffekt. Diese Polizei-Weisheit bekommen die Anwohner des Görlitzer Parkes zu spüren. Einer von ihnen ist Heinz Jahn, der seinen richtigen Namen aber nicht lesen möchte. Er wohnt seit den frühen 80er-Jahren in Kreuzberg und lebt nun mit Frau und Tochter in einer Wohnung an der Reichenberger Straße. Von hier ist der Görlitzer Park nur wenige Meter entfernt.