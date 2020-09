Monika Herrmann (Grüne) vor einer Karte, die in farblich unterschiedlichen Punkten zeigt, wo welche Art von Bürgerbeschwerden seit Mai im Büro der Bezirksbürgermeisterin eingingen.

Die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) kritisiert Vermüllung und Verwahrlosung in Friedrichshain-Kreuzberg.

Friedrichshain-Kreuzberg Monika Herrmann will mehr Polizeipräsenz im Bezirk

Friedrichshain-Kreuzberg. Im kleinsten Bezirk Berlins konzentrieren sich die Missstände. Mit einem Paket aus Maßnahmen und Forderungen ging Monika Herrmann (Grüne), die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg am Montag an die Öffentlichkeit. Sie kritisiert eine Verwahrlosung im öffentlichen Raum ihres Bezirks. Am Vormittag war sie mit Behördenleitern sowie Vertretern von Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) und Polizei zusammengetroffen.