Senat legt Krawallbilanz für Rigaer-Straße vor

Berlin. Die Innenverwaltung hat auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion erstmalig eine umfassende Krawall-Bilanz für die Rigaer Straße vorgelegt, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Der innenpolitische Sprecher und Fraktionsvorsitzende, Burkard Dregger, wollte wissen, wie viele Straftaten im Umkreis von 500 Metern um die Rigaer Straße 11 bis 21 und 10 bis 98 herum seit 2016 begangen wurden.

Und die Zahlen haben es in sich. So wurden seit 2016 etwa 544 Strafanzeigen erfasst, bei denen Polizisten und Amtsträger als Geschädigte geführt werden. 83 Polizisten wurden bei Einsätzen verletzt. Laut Innenverwaltung wurden seit 2016 insgesamt 330 private Fahrzeuge, und 48 Polizeiautos beschädigt. Seit 2019 werde auch erfasst, wie viele Gebäude in der Rigaer Straße durch Vandalismus beschädigt wurden. In den vergangenen anderthalb Jahren wurden demnach 112 Sachbeschädigungen und Brandstiftungen erfasst.

Schäden an Autos und Gebäuden geht in die Hunderttausende

Die Innenverwaltung hat auf die Anfrage der CDU auch erstmalig eine grobe Schadensbilanz für die Rigaer Straße vorgelegt. So beläuft sich der Schaden an den privaten Autos der Anwohner laut Innenverwaltung auf 380.000 Euro, die Schäden an den Gebäuden auf mindestens 316.000 Euro. Eine vollumfängliche und valide Aufstellung sei aber nicht möglich. Das heißt: Die Summe dürften noch höher sein.

„Es ist interessant, die Dimensionen der Sachbeschädigungen und Anzahl der Verletzten zu sehen. Das zeigt, wie die Zustände vor Ort tatsächlich sind“, sagte Burkard Dregger der Berliner Morgenpost. „Es zeigt, dass wir endlich eine Strategie brauchen. Alle Versöhnungsangebote an die linksradikale Szene sind abgelehnt worden. Die Innenverwaltung, das Bezirksamt und die Eigentümer müssen an einem Tisch gemeinsam eine Strategie erarbeiten“, so Dregger weiter.

Dregger fordert, dass alle gewerberechtlichen, baurechtlichen, und brandschutzrechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, um in die Gebäude zu kommen. An der Rigaer Straße 94 seien Brandschutzmaßnahmen bis heute nicht durchgeführt worden. Wenn der Bezirk sich in dieser Frage quer stelle, müsse die Innenverwaltung im Sinne der Gefahrenabwehr auch über den Bezirk hinweg Entscheidungen treffen, so Dregger weiter.

Mehr zum Thema:

Wohnprojekt „Liebig 34“: Gericht bestätigt Räumungsurteil

Die Anwohner werden an der Rigaer Straße aufgerieben

Rigaer Straße 78: 126 Ermittlungen in einem Haus