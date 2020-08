In Friedrichshain-Kreuzberg sorgt die Verkehrsführung für lebensbedrohliche Situationen.

Verkehrsführung Neue Strecken bringen Radfahrer in Gefahr

Berlin. Nutzer und Verkehrsaktivisten kritisieren zwei neue Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg: Den bei Interessenverbänden als Gefahrenquelle bekannten „Radfahrstreifen in Mittellage“ auf der Kreuzbergstraße und die Strecke, wo der Bezirk jüngst einen Pop-Up-Radweg einrichtet. Der Weg ist mangelhaft gegen Laster und Parker geschützt, weshalb es auch am Mittwoch mehrfach zu Fast-Unfällen auf Kosten der Radfahrer kam.