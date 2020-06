Sitzen mit Sicherheitsabstand: Im Post-Tower informierten Bezirk und Investoren, was die Nachbarschaft erwartet.

Anwohner und Berufstätige aus den Nachbarhäusern reagieren auf die überarbeiteten Baupläne für das neue Quartier am Halleschen Ufer.

Berlin. Nur jeder vierte Stuhl durfte besetzt werden. Unter Corona-Bedingungen, mit Desinfektionsmittel am Eingang und Masken im Veranstaltungssaal versammelten sich Mittwochabend Anwohner und Berufstätige aus den anliegenden Gebäuden im Hochhaus des ehemaligen Postscheckamts, um von den Investoren zu erfahren, was sie auf dem Gelände erwartet. Kritik gab es an einer weiteren Verschattung, Bedenken über die Schul- und Arbeitsbedingungen der Nachbarn während des bevorstehenden Baulärms.