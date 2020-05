Berlin. Es ist ein braun-weißer Bau aus dem Jahr 1901. Zwei Türen zur Straße, Toreinfahrten, Zugänge, in die scheinbar nie jemand hinein- oder hinausgeht. Ein dreistöckiger verschlossener Klotz. Doch trotz seiner Masse haben ihn die meisten Menschen vergessen. Seit drei Jahren ist das Kreuzberger Baerwaldbad geschlossen.

Dabei brauchen die Schüler und Vereine in Friedrichshain-Kreuzberg dringend jedes Becken. In einem langen Rechtsstreit hat der Bezirk fast 20 Jahren jetzt wieder freien Zugang zum Bad. Bei ihrer ersten Begehung schwankten die Emotionen von Vertretern aus Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung zwischen Grusel, Ekel und Verärgerung.

Sicherheitshalber alle Klassen aus dem Schwimmunterricht genommen

„Diesen Raum nicht betreten“, warnt der Mitarbeiter vom Bezirksamt: Schwefeliger Geruch im Keller.

Foto: Patrick Goldstein

Die Maschinen im Heizhaus sind über und über mit Vogelkot bedeckt. Vom Meter hohen Schornstein waren 2017 Steine durch das Glasdach gestürzt, auch auf das Nachbargrundstück. Weil der Betreiber-Verein TSB e.V. da schon pleite war, sicherte der Bezirk auf eigene Kosten ab.

Die Maschinen auf dem Gelände, von den zerfressenen Pumpen im Keller bis zu den desinfizierenden Chlorgasanlagen im Keller, sind marode. „Tot“, sagt einer der Techniker beim Rundgang. Als dies bei einer Begehung 2017 zufällig auffiel, nahm Schul- und Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD) über Nacht alle Klassen aus dem Schwimmunterricht und benachrichtige das Gesundheitsamt. Jetzt leuchtet der oberste Sportstättenverwalter im Bezirk, Gunnar Eiche mit der Taschenlampe auf Prüfplaketten: Sie stammen noch von 2003 und 2004. Der letzte Hausmeister habe ihm einmal gesagt: „Jeden Tag, den ich zur Arbeit kam, hatte ich Angst“, so Eiche.

Geländer führen in die Therapiebecken. Doch wurde der Raum zur Küche umfunktioniert.

Foto: Patrick Goldstein

In den Gängen unter den Becken warnt er: „Den Raum nicht betreten, da stimmt etwas nicht.“ es riecht schwefelig. In den Wirtschaftsräumen im Erdgeschoss sagt er: „Bloß keine Kühlschränke öffnen.“ In einem Raum, der mit kleinen Badebecken für Therapeutisches Baden vorgesehen war, haben die Ex-Betreiber eine völlig vermüllte Küche eingerichtet. „Un-glaub-lich“, sagt SPD Bezirksverordnete Frank Vollmert kopfschüttelnd.

Hotel-Safes und Minibar-Kühlschränke

Die Büroräume unter dem Dach, das mit Gerümpel wie alten Fernsehern übersäte Spielzimmer und ein Möbellager mit Restauranteinrichtung, Hotel-Safes und Minibar-Kühlschränken: es sieht überall im Haus aus, als hätten die Betreiber alles Hals über Kopf verlassen. Doch sind es wohl Spuren nie umgesetzter Pläne des Vereins, das Bad zugleich zum Schwimmen und als Veranstaltungsstätte für Kultur auszubauen.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. 1901 wurde die kleinere Halle an der Baerwaldstraße fertig gestellt, die größere mit dem Erweiterungsbau an der Wilms-, Ecke Baerwaldstraße im Jahr 1917. Dort schlug im Zweiten Weltkrieg eine Bombe ein. Bis 1955 wurde der Bau mit neuer Halle errichtet.

Schließungen wegen Mängeln

Die jüngere Geschichte des Hauses ist komplizierter. Die Berliner Bäder-Betriebe schlossen das Haus 2002 weil fundamentale Sanierungen nötig gewesen wären. Der Verein Tauchen, Schwimmen, Breitensport TSB e.V. sprang ein, war ab 2011 Erbbaurechtsnehmer. Die Bäderbetriebe gaben Zuschüsse. Neben Schwimmen und Vereinssport gab es Berufsbildungsangebote für benachteiligte Jugendliche im Haus. Der Vorsitzende des Vereins bekam das Bundesverdienstkreuz.

Indes nahmen die verhängten vorübergehenden Schließungen wegen Mängel zu. Der Bezirk sollte immer wieder Geld zuschießen, damit der Verein laufende Kosten und schwere Schäden überbrücken könnte. 2017 war der TSB e.V. insolvent. Von sechs Schulen, die früher das Bad genutzt hatten, mussten nun fünf zum Stadtbad Tempelhof, zur Schwimmhalle Sachsendamm fahren. Das Bad ging über ins Finanzvermögen des Bezirksamtes. Aber der Verein rückte nicht die Schlüssel heraus. Nach einem Gerichtsurteil kam am Freitag vergangener Woche die Gerichtsvollzieherin. Schlösser wurden ausgetauscht und Sportstättenverwalter Gunnar Eiche konnte sich auf einen Kontrollgang durch das Haus machen. Er brauchte dafür zwei Tage.

Faustgroße Zylinder

Darüber, was mit der Halle passieren soll, lässt der Bezirk keinen Zweifel. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte in einem Beschluss vom Februar 2018 das Bezirksamt aufgefordert, das Bad für das Schul- und Vereinsschwimmen und freies Schwimmen zu sichern. Die Sporträume im Haus sollen ebenfalls Clubs zur Verfügung gestellt werden. Als Grundlage weiterer Planung wurde eine Studie über den Sanierungsbedarf gefordert.

Auswirkungen des Beschlusses sind bei der Begehung nun allerorts zu sehen. Die Gutachter haben faustgroße Zylinder gebohrt und zur näheren Untersuchung aus den Böden der Etagen gezogen.

Stadtrat Hehmke hatte den BVV-Beschluss begrüßt. Er braucht für seine Schüler und Vereine neue Becken. Denn im Oktober 2018 schloss die Holzmarkt-Schwimmhalle in Friedrichshain. Das Spreewaldbad folgt voraussichtlich Ende des Jahres – zur Sanierung. Eine Interimshalle an der Prinzenstraße soll für Entlastung sorgen. Der Baubeginn ist für Frühjahr angesetzt, die Eröffnung wohl noch 2020.

Mit Vogelkot bedeckt, veraltet und defekt: Die Maschinen im Heizhaus.

Foto: Patrick Goldstein

Eine Stellungnahme der Senatsinnenverwaltung lässt allerdings offen, ob es an der Baerwaldstraße je wieder eine Badenutzung geben wird. Mit Bezirksamt und Senatsfinanzverwaltung sei vereinbart, darüber zu sprechen, wenn ein Bausubstanzgutachten vorliegt. „Inwieweit hierbei eine Übernahme des Baerwaldbades durch das Land Berlin und gegebenenfalls die Berliner Bäder-Betriebe erfolgen soll, ist bisher nicht entschieden“, so ein Sprecher am Montag. Maßgeblich werde das Ergebnis des Bausubstanzgutachtens sein.

Es stecke, sagt Frank Vollmert, der einzige Bezirksverordnete bei diesem Rundgang, „eine Perle“ unter allem Müll, Elektroschrott und Schmutz. Stadtrat Hehmke mahnt, jetzt sei die Landespolitik gefragt. Es sei nicht hinzunehmen, wenn das Baerwaldbad noch weitere Jahre verkommt.