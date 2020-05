Wo die Straßen den Kindern gehören

Berlin. Weder von rechts noch von links ist an diesem Sonntag mit einem Auto rechnen. Der Verkehr kommt komplett zum Erliegen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat am Sonntag erstmalig 19 Seitenstraßen zu temporären Spielstraßen erklärt und damit durch gesperrte Spielplätze und geschlossene Schulen und Kitas geplagte Kinder und Familien zum Spielen auf die Straße gelockt. Gerade in kinderreichen, dicht besiedelten Wohngegenden wie etwa dem Samariterkiez in Friedrichshain will der Bezirk Kindern mehr Freiräume geben. In der Bänschstraße, zwischen Samariter- und Pettenkoferstraße, haben Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamts des Bezirks, und Bezirksumweltstadträtin Clara Herrmann (Grüne) das Projekt vorgestellt, für das innerhalb von nur 31 Stunden mehr als 280 Freiwillige gefunden und im Bezirksamt in kurzer Zeit verkehrsrechtliche Anordnungen angefertigt werden konnten.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg.

Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Jeden Sonntag, immer von 12 bis 18 Uhr und quer über den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden die festgelegten Straßenzüge für den Verkehr gesperrt sein. Für Autofahrer bedeutet dies: Das Parken ist in diesen Bereichen weiterhin erlaubt ist, auch das Herausfahren. Nur eben hineinfahren kann in dieser Zeit niemand. Ausgenommen sind Feuerwehr und Rettungsdienst und sehr dringende Lieferdienste. Wobei „sehr dringend“ durchaus bewusst Auslegungssache bleibt. „Wir setzen hier sehr stark auf die Akzeptanz der Menschen“, sagt Felix Weisbrich, Leiter des bezirklichen Grünflächenamts.

Sieben Kiezlotsen betreuen jede Spielstraße

Als am Sonntag in der Bänschstraße erstmalig Absperrungen aufgestellt werden, müssen die Kinder aus dem Kiez nicht lange überlegen. Sogleich verteilen sie sich auf den nie so leer gewesenen Straßen, malen mit Kreide, fahren Roller oder mit Inlineskates. „Es ist ein Traum“, sagt Elena Maren (38), Mutter von zwei kleinen Jungen. Gemeinsam fahren sie Roller oder springen Seil. Die neugewonnenen Freiräume dienten aber nicht nur Kindern: „Es sind alle angesprochen“, sagt Felix Weisbrich.

Sieben Personen, die sogenannten Kiezlotsen, sind pro gesperrten Straßenabschnitt zur Betreuung nötig. An der Bänschstraße Ecke Pettenkoferstraße steht am Sonntag auch Robert Rockel (38) in einer Gruppe von Vätern als Kiezlotse bereit. Er ist selber Vater zweier kleiner Kinder und lebt seit 2014 im Kiez. „Ich finde es wichtig, dass Kinder Platz zum Spielen haben. Nicht nur in dieser schweren Zeit, sondern grundsätzlich“, sagt er. 280 Personen haben sich in kurzer Zeit für die 19 Spielstraßen gemeldet. Sie achten darauf, dass niemand in die Spielstraße hineinfährt und Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Zunächst für zwei Monate werden die 19 Straßen jeden Sonntag gesperrt

Denn die Idee ist aus der Corona-Krise heraus geboren und deshalb auch zunächst für zwei Monate angelegt – mit der Möglichkeit der Verlängerung. Die Sonntags-Spielstraßen sollen zur Entspannung auf den seit dem 1. Mai im Bezirk wieder geöffneten Spielplätzen beitragen. „Hinzukommt, dass wir im Bezirk zu wenig Grün- und Spielraum haben“, sagt Felix Weisbrich. Das habe die Krise mehr als deutlich gezeigt. „Kinder müssen und wollen raus. Und diesem Bedürfnis geben wir hiermit Raum“, so Weisbrich. Gerade deshalb hoffen viele im Bezirk, dass die temporären Spielstraßen auch nach der Corona-Pandemie erhalten bleiben.

„Wir kämpfen schon seit Jahren um mehr Fläche für unsere vielen Kinder im Bezirk“, sagt SPD-Bezirksverordnete in Friedrichshain-Kreuzberg, Peggy Hochstätter. „Ich freue mich, dass es nun geklappt hat und die Menschen Einsatz zeigen.“

Anwohnerinitiative kämpft schon lange für Verkehrsberuhigung im Samariterkiez

Der Einsatz der vielen Freiwilligen in dieser Krisenzeit zeige auch Indre Zetzsche von der Initiative verkehrsberuhigter Samariterkiez, wie weit dieses Anliegen von den Anwohnern mitgetragen werde. Seit Anfang 2017 ist die Initiative aktiv. In dieser Zeit sind an mehreren Stellen Poller aufgestellt worden, um Durchgangsverkehr, häufig geprägt durch Schwerlasttransporte, aus dem Wohnviertel mehr und mehr fernzuhalten.

Berlin befinde sich neben der Coronavirus-Pandemie noch in einer zweiten Krise. Die anhaltende Trockenzeit schwächt die Stadtbäume nachhaltig. Aus diesem Grund hat das Bezirksamt am Sonntag einen Wassertank mit in die Bänschstraße gebracht. Mit Eimer und Gießkannen ausgerüstet, waren Eltern und Kinder aufgefordert, die umliegenden Bäume zu gießen. Um die Stadtbäume besser versorgen zu können, haben die Bezirke im aktuellen Haushaltsjahr erstmalig mehr Geld pro Baum zur Verfügung bekommen, erzählt Bezirksumweltstadträtin Clara Herrmann.

Berlins zweite Sorge zurzeit ist die anhaltende Trockenheit

„Der wirksamste Schutz unserer Bäume ist aber ein radikaler Umweltschutz“, so Herrmann. Und ein Regenwassersystem, bei dem Regenwasser nicht einfach ungenutzt in der Kanalisation verschwinde. Ein Notprogramm, finanziert durch den Berliner Senat, ermögliche, dass 2700 weitere Stadtbäume mit Wasser versorgt werden. Das Gießen der Bäume und die Umnutzung der Straßen verfolge also denselben Zweck: Mehr grüne Freiräume.

Insgesamt könnten bis zu 30 temporäre Spielstraßen eingerichtet werden, wovon viele bereits von den Bürgern vorgeschlagen worden sind und über die nun entschieden werden soll.