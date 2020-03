Berlins Übernachtungsbetriebe trifft die Coronakrise hart. Rund 100.000 Menschen sind dort beschäftigt. In der jüngsten Verordnung vom Sonntag schreibt das Land Berlin vor, dass Hotels und andere Herbergen keine touristischen Übernachtungen mehr anbieten dürfen.

Für Jonas Wernecke geht es seitdem um das Überleben seines Betriebs. Der General Manager eines 400-Betten-Hostels in Friedrichshain versucht es jetzt mit unkonventionellen Mitteln. Er bot dem Land Berlin die 90 Zimmer des Hauses an der Warschauer Brücke dem Land Berlin als Unterkunft für jene an, die von der Coronakrise bedroht und betroffen sind, z.B. Infizierte und Obdachlose.

Wer an den Bahnhöfen Warschauer Brücke aus- oder umsteigt, kennt das große graue Gebäude: Der „Industriepalast“ ist ein Hostel mit 400 Betten, verteilt auf Zwei-, Sechs- und Acht-Bett-Zimmer. Seit der Verordnung musste Wernecke 30 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. „Das bedeutet, wir schießen die auf 60 Prozent reduzierten Löhne vor und holen sie uns vom Land Berlin zurück.“

Damit beginnen die Probleme, die viele Unternehmer in der Coronakrise stemmen müssen: „Die Frage ist, wie lange man die Gehälter zahlen kann, die man erst später zurückerhält“, so Wernecke.

Produkt des Easyjet-Tourismus

Im Juni gibt es das Hostel zehn Jahre. Es ist in Produkt des Easyjet-Tourismus, ein Symbol für Berlins Attraktivität als Partymetropole. „Gerade, wenn nebenan in der Mercedes-Benz Arena große Bands wie Rammstein spielen, ist das Haus bestens gebucht“, sagt er. Jetzt ist der Industriepalast bis zum 19. April geschlossen.

Wernecke ging unübliche Wege, schrieb Senatsgesundheitsverwaltung und Lokalpolitiker an. Das Land hat gute Erfahrungen mit dem Industriepalast gemacht. Es nutzte das Haus in einer früheren Krise. Bei der große Flüchtlingswelle 2015 wurden bis zu 30 Menschen in Werneckes Zimmern untergebracht. „Wir nahmen eigens Betten aus den Räumen, bauten zweite Badezimmer ein.“

„So viele Obdachlose wie möglich von der Straße bekommen“

Denkbar sei jetzt laut Geschäftsmann Wernecke eine individuelle Belegung der Zimmer mit mit dem Coronavirus infizierten Berlinern. Ebenso für Obdachlose, die aus Infektionsschutzgründen aus der Öffentlichkeit geholt werden müssen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram findet den Vorstoß Werneckes nicht unpassend. „Da ist ein lokales, gewachsenes Unternehmen, das versucht, irgendwie die Krise zu überstehen. Das ist völlig legitim.“ Auf die kurzfristig von Bund und Land bereitgestellten Rettungsmittel zuzugreifen, sei für Berliner Kleinfirmen unübersichtlich. Und Unterkünfte würden in der jetzigen Situation gebraucht, sagt Bayram: „Wir müssen versuchen, so viele Obdachlose wie möglich von der Straße zu bekommen.“

Ob das Angebot angenommen wird ist fraglich

Bayram leitete das Angebot an Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) weiter.

Breitenbach hatte in der vergangenen Woche angekündigt, eine Lösung für die Lage der Obdachlosen zu suchen. Am Dienstag legte sie, wie berichtet, einen Plan für die Unterbringung von 350 Menschen vor: Eine Jugendherberge mit 200 Plätzen an der Kluckstraße in Tiergarten sowie eine bisherige Kältehilfeeinrichtung an der Storkower Straße in Pankow mit bis zu 150 Plätzen.

„Wir brauchen auch für die Obdachlosen in dieser Stadt einen sozialen Rettungsschirm“, sagte Breitenbach. „Das heißt konkret: dauerhafte Plätze in Zimmern, hauptamtliche Sozialarbeitende, medizinische und psychologische Beratung.“ Die Verwaltung geht nach einer aktuellen Zählung von rund 2000 Obdachlosen in Berlin aus.

Dass die Hilfe von den Obdachlosen angenommen wird, ist allerdings nicht garantiert. Stefan Strauß, Sprecher der Senatssozialverwaltung, sagte, für Obdachlose sei es unüblich einen festen Übernachtungsort zu nutzen. Bevor man weitere Unterbringungen erwägt, will die Verwaltung prüfen, wie das neue Angebot angenommen wird. Thomas Lengenfeld, Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin wäre eine Nutzung durch das Land Berlin natürlich willkommen. Während der Krise dürfen Herbergenzimmer nicht an Touristen vergeben werden. „Wir haben jetzt eine Belegung von fünf bis sechs Prozent“, sagt Lengenfelder. „Das ist katastrophal.“