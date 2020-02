Bergmannkiez bekommt neue Gemeinschaftsschule

In Kreuzberg wird vom kommenden Schuljahr an eine neue gymnasiale Oberstufe geschaffen.

Berlin. Es ist ein Gewinn für viele Eltern und Schüler im Kiez. Im Idealfall können Kinder und Jugendliche zukünftig ihre gesamte Schullaufbahn an einem Ort bestreiten. In Kreuzberg wird vom kommenden Schuljahr an eine neue gymnasiale Oberstufe geschaffen. In die Kooperation sind drei Schulen nahe der Gneisenaustraße eingebunden. Der Bezirk reagiert damit auf die veränderte Nachfrage nach Schulplätzen sowie den bevorstehenden Abriss der Lenau-Grundschule.