Grünes Licht für Neubau der Zentral- und Landesbibliothek

Variante zum Neubau der Zentralbibliothek in Berlin

Berlins größtes Kulturneubau-Projekt der kommenden Jahre nimmt endlich Fahrt auf. Am Freitag stellten Vertreter des Senats und des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg die Ergebnisse einer Städtebaulichen Machbarkeitsstudie zum Bau der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) auf dem Blücherplatz in Kreuzberg vor. Die gute Nachricht: Der Bau ist machbar – und zwar gleich in drei Varianten. Welche Variante letztlich ausgewählt wird, ist allerdings noch offen.