Für das Haus Rigaer Straße 101 in Friedrichshain hatte Stadtrat Florian Schmidt das Vorkaufsrecht gezogen.

Eine andere Genossenschaft übernimmt das Wohnhaus an der Rigaer Straße 101 und hilft Baustadtrat Schmidt aus der Klemme.

Im Poker um den Erwerb von insgesamt sechs Mietshäusern in Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg durch die neue Genossenschaft „Diese eG“ zeichnet sich eine Lösung ab. Der „Diese eG“ ist es gelungen, das Haus an der Rigaer Straße 101 an eine andere Genossenschaft weiter zu geben.