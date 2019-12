Zu den Vorgängen um die „Diese eG“ in Friedrichshain-Kreuzberg wurde Akteneinsicht beantragt.

Mietenpolitik Genossenschaft „Diese eG“: CDU will Hauskäufe aufklären

Die CDU befürchtet erhebliche finanzielle Risiken für das Land Berlin durch die Käufe von Mietshäusern in Friedrichshain-Kreuzberg durch die Genossenschaft „Diese eG“. „Die Tragweite reicht weit über den Bezirk hinaus“, sagte der Stadtentwicklungsexperte der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Stefan Evers, am Dienstag. Letztlich stehe das Land in der Haftung für Risiken, die Friedrichshain-Kreuzbergs grüner Baustadtrat Florian Schmidt eingegangen sei.