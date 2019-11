Bezirk zieht Vorkaufsrecht bei weiteren Gebäuden zurück

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zieht sein Vorkaufsrecht bei zwei Häusern zurück. Das bestätigte Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) der Berliner Morgenpost am Freitagmorgen. Konkret geht es um Häuser in der Urbanstraße 67 und 131. Die Rücknahme des Vorkaufsrecht liege allerdings schon ein paar Wochen zurück. Der Bezirk habe sie aber erst jetzt bekannt gemacht. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.

Das Gebäudeensemble an der Urbanstraße 67, das an das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag verkauft werden sollte, geht nun also doch an die Investmentfirma Rocket Internet, wie Schmidt bestätigte. Das Unternehmen will insgesamt drei Milliarden Euro in Immobilien investieren, heißt es. Schmidt hatte zuletzt mitgeteilt, dass er keine Investments von Rocket Internet im Bezirk wünsche. Im Gebäude wurde ein erhöhter Sanierungsbedarf festgestellt, der zu entsprechenden Mehrkosten geführt hätte.

Das Haus müsse in jedem Fall saniert werden, sagte Schmidt. Die derzeit vergleichsweise niedrigen Mieten seien so nicht zu halten.

In einem zweiten Fall, in der Urbanstraße 131, sei der Bezirk ebenfalls „raus“, so Schmidt. Der Käufer, eine Organisation, die Schmidt aber nicht namentlich nennen wollte, habe seine Strategie überzeugend darlegen können. Der Bezirk befürchte beim Käufer keine Aufteilung des Hauses.