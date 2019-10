Amazon-Hochhaus in Friedrichshain kann doch gebaut werden

Berlin. Der Senat hat offenbar grünes Licht für den geplanten Amazon-Turm in Friedrichshain-Kreuzberg gegeben. Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher erklärte in einem Schreiben an den Bezirk, dass es „für eine nachträgliche Entziehung des Baurechts an einer einschlägigen Rechtsgrundlage fehlt“. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bestätigte am Sonnabend auf Morgenpost-Nachfrage die Existenz des Papiers. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Der Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), hatte zuvor von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) einen Neustart bei den Planungen für das Gebäude gefordert. Schmidt bemängelte, dass der zuletzt vorgelegte Entwurf der Architekten Bjarke Ingels Group kaum noch etwas mit dem Ergebnis aus dem Werkstattverfahren zu tun habe, auf das sich Senat, Bezirk und Investor geeinigt hätten.

Amazon-Hochhaus in Friedrichshain hat 400 Millionen Euro Baukosten

Bauherr Coen van Oostrom plant mit seiner Firma Edge Technologies unweit der Warschauer Straße bis 2023 den Bau eines rund 140 Meter hohen Hochhauses mit treppenartigen Schlitzen, Sockel und umlaufenden Terrassen. Bei einer Geschossfläche von 80.500 Quadratmetern sind Begrünungskonzept und Öffnung des Gebäudes für die Nachbarschaft vorgesehen. Dazu gehören im Erdgeschoss etwa Cafés, Nutzung des Außenbereichs und möglicherweise Co-Working-Räume. Das Investitionsvolumen für das Projekt „Edge East Side Berlin“ soll sich auf rund 400 Millionen Euro belaufen.

Hauptmieter in dem neuen Gebäude soll der amerikanische Internet-Händler Amazon werden. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 28 der insgesamt 35 Etagen in dem Hochhaus angemietet werden. Insgesamt könne Amazon an dem neuen Hauptsitz in Berlin dann 3400 Mitarbeiter unterbringen. Bislang hat der Konzern in der deutschen Hauptstadt rund 2000 Beschäftigte. Im „Edge East Side Berlin“ wird Amazon vor allem an der Weiterentwicklung von Produkten und Systemen arbeiten, von Alexa und Fire TV bis zu neuen Algorithmen vor Kaufvorgängen.

Berliner IHK hatte vor Ablehnung der Pläne gewarnt

Nach dem Machtwort des Senats ist die Verwirklichung der Pläne ein Stück näher gerückt. Baustadtrat Schmidt hatte sich bei seiner Kritik an den Bauplänen auch auf das Hochhausleitbild des Senats berufen. Das sei jedoch hier nicht anzuwenden, da bereits eine rechtskräftige Baugenehmigung für ein Hochhaus vorliege, entgegnete Senatsbaudirektorin Lüscher in ihrem Schreiben. Für das Edge sei zudem bereits im Jahr 2014 ein „verbindliches Planungsrecht für ein 140 Meter hohes Hochhaus geschaffen“ worden. Das Hochhausleitbild des Senats sei zudem derzeit noch nicht rechtsgültig. Auch vor diesem Hintergrund habe die von Schmidt vorgeschlagene Klage keine Aussicht auf Erfolg, so Lüscher.

Opposition sowie Industrie- und Handelskammer hatten nach dem Ablehnen der Pläne durch Baustadtrat Schmidt den Senat aufgefordert, das Projekt zur Chefsache zu machen. Ansonsten drohe sich das zu wiederholen, was bereits bei Google und dem geplantem Karstadt-Umbau zu sehen gewesen sei, sagte Kammer-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. „Investoren werden abgeschreckt statt begrüßt. Das ist eine wirtschaftspolitische Harakiri-Strategie mit weltweit negativer Ausstrahlung“, erklärte er.