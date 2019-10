Zwischen Mietendeckel und Kieztour in Friedrichshain

Berlin. Die ersten Tweets aus dem Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg zeugten von bester Stimmung. „Grünes Frauenpower-Triple“ stand unter einem Bild mit Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, Umweltstadträtin Clara Herrmann und Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (alle Grüne). Ein anderes zeigte ein für das Treffen bereit gestelltes buntes Körbchen mit dem launigen Kommentar „Beste Brezeln der Stadt“.

Für die Gastgeber und die seltenen Besucher im Rathaus an der Frankfurter Allee sollte es in mehrerer Hinsicht besonderer Tag werden. Der Beschluss des Berliner Mietendeckels stand auf der Tagesordnung der Senatssitzung, die diesmal im Rathaus in Friedrichshain stattfand. „Wir freuen uns, dass der Senat dieses wegweisende Gesetz zum Schutz der Mieterinnen heute in Xhain beschließt“, twitterte Clara Herrmann.

wir freuen uns, dass der Senat dieses wegweisende Gesetz zum Schutz der Mieter*innen heute in #xhain beschließt #mietendeckel #berlin https://t.co/0DfH66pRQw — (((Clara Herrmann))) (@clara_herrmann) October 22, 2019

„Ich muss meinen Bezirk ja nicht mehr vorstellen“

Anschließend wollte man mit Stadträten und Bezirksbürgermeisterin über Pläne und Probleme in den Kiezen diskutieren. Für den Rest des Tages würden der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und eine Gruppe Senatoren mit den Lokalpolitikern eine Tour zu mehreren Etappen im Bezirk aufbrechen.

Den Besuch aus dem Roten Rathaus begrüßte Monika Herrmann gewohnt salopp mit den Worten: „Ich muss meinen Bezirk ja nicht mehr vorstellen, Sie alle lesen ja täglich über uns in der Presse.“ Im Anschluss an die Sitzung sagte Müller, es habe einen sehr kollegialen und konstruktiven Austausch gegeben. Besprochen wurden Kernthemen des Bezirks. Zum Problemthema Görlitzer Park sagte Herrmann, anders als in der vorangegangenen Wahlperiode gehe es mit diesem Senat weit kooperativer zu.

Vor dem Ostbahnhof zeigt Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) wo das neue Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg hinkommen könnte. Neben ihn die Senatoren.

Foto: Patrick Goldstein

Der Regierende Bürgermeister verabschiedete sich im Anschluss wieder in Richtung Rotes Rathaus. In der Senatpressekonferenz wird er unter anderem über den Mietendeckel sprechen. Nächste Etappe auf der Bezirkstour für Senatoren und Stadträte ist i der Ostbahnhof. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) setzt neben der Baustelle für einen neuen Zalando-Sitz an, über die Pläne für diesen Ort zu berichten, bricht dann wegen des Lärms ab und zieht an einen ruhigeren Flecken: Just dort, wo der Bezirk mit Unterstützung des Senats ein neues Rathaus bauen will.

Erhebliche Mietsteigerung für Rathaus erwartet

„Das jetzige Dienstgebäude an der Frankfurter Allee ist in privatem Besitz“, sagt Schmidt. „Man muss leider davon ausgehen, dass wir mit erheblicher Mietsteigerung konfrontiert werden.“ Daher wünsche sich der Bezirk, sagt Schmidt und weist auf die von Hochhäusern überragte Fläche hinter sich, „dass an dieser Stelle ein Rathausprojekt umgesetzt wird.“ In vier Jahren könnte es stehen.

Die Senatoren blättern im Kartenmaterial, das Schmidt verteilt hat, ein vorbeikommendes Kind stellt sich zwischen die lauschenden Politiker, Arbeiter von der Baustelle nebenan machen Handybilder. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Antje Kapek, die näher dransteht am Baustadtrat, hält für den rbb kurz mal das Mikrofon.

Schmidt sagt, für das zerstückelte Baugrundstück, das nur zum Teil in öffentlicher Hand ist, müsse es zunächst einen Flächentausch mit dem anderen Eigentümer geben. Und Finanzsenator Mathias Kollatz (SPD) ergänzt, dass so ein Tausch bei Zustandekommen innerhalb weniger Monate erfolgen könnte. Schmidts Pläne seien „ein wichtiger Zwischenschritt“, der Senat stehe „grundsätzlich dahinter“.

Dann funkt die Bezirksbürgermeisterin dazwischen. Die Gesellschaft ist schon heillos hinter dem Zeitplan. „Das Café Sibyille wartet“, drängt Monika Herrmann. Alles strebt zum Bus.

„Hier bin ich der Reiseleiter“, hatte Florian Schmidt vor seiner Präsentation am Ostbahnhof gescherzt. Im Bus übernimmt wieder Herrmann. Ihre Ausführungen wollen die hinten sitzenden Senatoren und Stadträte per Mikro hören. Krächzend klingt ihre Stimme aus den Lautsprechern des Busses. „Das Café Sibylle ist in vor allem für Altfriedrichshainer symbolischer Ort.“ Daher habe sich das Bezirksamt besonders für seinen Erhalt eingesetzt, einen Träger gesucht und gefunden. Es sei ein Ort für Nachbarschaftstreffen und Ausstellungen. Schmidt ergänzt, es gehöre mittlerweile dem kommunalen Wohnungsunternehmen Gewobag.