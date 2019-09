So hoch wird Berlins vorerst höchster Wolkenkratzer in Friedrichshain

Blick in die Zukunft: 2023 soll der Turm am der Warschauer Brücke fertig sein.

Berlin. Noch ist mit dem Bau direkt an der Warschauer Straße in Friedrichshain gar nicht begonnen worden. Doch schon in der Entwicklung hat das geplante 140-Meter-Hochhaus „Edge East Side Berlin“ einen Käufer gefunden. Wie Projektentwickler Edge der Berliner Morgenpost am Mittwoch mitteilte, haben Allianz Real Estate und Universal Investment den Turm gekauft, für den die Baugenehmigung bereits vorliegt. Läuft alles wie geplant, soll das 36 Stockwerke zählende Gebäude 2023 fertig sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.