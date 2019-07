Görlitzer Park: Imbissbuden sollen Drogenhandel vertreiben

Seit Jahren gibt es im Görlitzer Park in Kreuzberg Probleme mit Dealern. Nun hat der Parkrat eine neue Idee gegen den Drogenhandel.

Berlin.. Um dem Drogenhandel im Görlitzer Park Herr zu werden, setzen der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und der Parkrat auf eine neue Idee: Mit Imbissbuden sollen die Dealer vertrieben werden, berichtet die „B.Z.“.

Demnach habe der Parkrat bereits eine dreimonatige Testphase gebilligt. Die Stände wie Falafelbuden, Eis- oder Kaffee-Wagen sollen etwa an den Parkeingängen an der Falckensteinstraße und an der Wiener Ecke Forster Straße stehen sowie auf der Terrasse des ehemaligen Cafés „Edelweiss“, berichtet die Zeitung.

Stände sollen an Eingängen zum Görlitzer Park stehen

„Um die Dominanz des Drogenhandels im Park, insbesondere in den stark frequentierten Eingangsbereichen einzuschränken, erwägt das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks, einen mobilen Verkaufsstand (z.B. Falafelstand, Coffee-Bike, Eis) zu erlauben, der an wechselnden Orten steht“, zitiert die „B.Z.“ den Parkrat.

Es ist nicht der erste Versuch, um dem Drogenhandel im Görlitzer Park einzudämmen. Unter Innensenator Frank Henkel (CDU) setzte Berlin auf massive Polizeipräsenz – mit überschaubarem Erfolg. Zuletzt sorgte die Idee des zuständigen Parkmanagers, mit pinker Farbe feste Zonen für die Dealer einzurichten, für großen Wirbel.