Görlitzer Park Berlin - Dealer bekommen Plätze zugewiesen

„Drogendealer werden gebeten, ihre Plätze einzunehmen“, so oder ähnlich könnten künftig Ansagen im Görlitzer Park klingen. Darauf deutet zumindest die neueste Maßnahme zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Betriebs in der Kreuzberger Grünanlage hin. Dazu wurden an einem der Eingänge mit Sprühfarbe Flächen markiert, auf denen sich mutmaßliche Dealer künftig aufhalten sollen. Nach einem Bericht der „RBB-Abendschau“ soll so eine direkte Konfrontation der Männer mit anderen Parkbesuchern, insbesondere Müttern mit kleinen Kindern, verhindert werden.

Was genau es mit dieser Maßnahme auf sich hat, blieb am Mittwoch zunächst unklar. Ein Gespräch der Morgenpost mit Parkmanager Cengiz Demirci, der zuvor in der Abendschau für die neue Maßnahme geworben hatte, kam nicht zustande. Der Parkmanager sei zu Auskünften nicht befugt, teilte die Sprecherin des Bezirksamtes kurz und bündig mit, Anfragen seien schriftlich an die Pressestelle zu richten. Weiter hieß es am Nachmittag aus dem Bezirksamt, bei der Standplatzzuweisung handele es sich lediglich um einen Vorschlag des Parkmanagers, entschieden werde dies im Amt, und die Entscheidung stehe noch aus. Auch der zuständige Stadtrat Florian Schmidt war zunächst nicht zu erreichen, ihn erwartete am Mittwochabend in anderer Sache noch ein Missbilligungsantrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)

GdP-Sprecher Jendro nennt Markierungen „Beihilfe“ zum Drogenverkauf Ausführlich und unmissverständlich äußerten sich hingegen die Berlin CDU und die Gewerkschaft der Polizei (GdP„Wer mit Drogen handelt, begeht nach unserem Rechtsverständnis eine Straftat“, sagte hingegen Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner GdP der Morgenpost. Die politisch Verantwortlichen müssten langsam aber sicher entscheiden, was für einen Park sie wollen, solle er drogen- und damit kriminalitätsfrei werden, bedürfe es dauerhaften polizeilichen Druck, juristische Entschlossenheit und politische Rückdeckung, ergänzte Jendro und stellte klar: „Wenn man Kriminelle als Nutzer des Parks neben spielenden Kindern integrieren möchte, sind rosafarbene Striche zur genauen Positionierung, um Cannabis, Heroin und andere Drogen zu verticken, sicher eine gute Beihilfe.“ Kreuzberg will mit Drogendealern „vor Ort umgehen“ - ohne Polizei Heftige Vorwürfe kamen auch von der CDU. Burkhard Dregger, Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der Partei im Abgeordnetenhaus, kritisierte, das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mache den Görlitzer Park damit endgültig und offiziell zum Drogenpark. „Der Bezirk macht sich zum Erfüllungsgehilfen für das organisierte Verbrechen“, sagte Dregger der Morgenpost am Mittwoch. Der stetige Drogenhandel im Görlitzer Park ist seit Jahren ein Dauerthema. Zeitweise war die Polizei nahezu täglich in der Grünanlage präsent, um den Handel einzudämmen und Dealer zu kontrollieren. Der Bezirk setzt dagegen auf eine Lösung des Problems ohne großangelegte Polizeieinsätze. Verbanne man den Drogenhandel aus dem Görlitzer Park, finde man ihn woanders wieder, man müsse mit den Realitäten vor Ort umgehen, sagte Schmidt der Abendschau.