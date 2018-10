Einhörner und Eisdielen: Wie Kinder das Kottbusser Tor malen

Berlin. Das wäre doch mal etwas anderes: Einhörner grasen am Kottbusser Tor, es gibt ein Fußballstadion, in dem niemand Eintritt zahlt, und in der Mitte des Platzes sprudelt ein Brunnen, aus dem Bonbons geflogen kommen. So sehen gemalte Wünsche aus, wenn man Berliner Grundschüler fragt, wie sie sich jenen Platz vorstellen, der so wenig bietet, was Kinder brauchen, und doch ihren Alltag prägt. Aus einem Schulprojekt ist jetzt eine ganz unkonventionelle Ausstellung geworden: Die 16 Bilder der Schüler lassen sich derzeit als lange Transparente entlang der Hochbahn auf dem Platz erleben. „Wir sind der Kinder-Kotti“, lautet der selbstbewusste Titel.

Der Verein Kotti-Coop hat die Aktion erdacht. Die Gruppe ist Träger des Nachbarschafts- und Stadtraumprojektes „Wir sind der Kotti“. Im vergangenen Jahr hatte der Verein nicht zuletzt mit den 20 Transparenten von Augenpaaren der Mieter am Wohnblock „Neues Kreuzberger Zentrum“ von sich reden gemacht. Die Bilder bedeckten damals jeweils eine Balkonbrüstung. Nun sollten die jungen Anwohner im Mittelpunkt stehen. „Ich wurde immer von Leuten gefragt, die hier gewesen waren: ‚Wo sind die Kinder am Kotti?‘ “, sagt der Vereinsvorsitzende Alexander Kaltenborn.

Also nahm der Verein Kontakt mit der Jens-Nydahl-Schule auf, die sich um die Ecke an der Kohlfurter Straße befindet. Zwei Monate arbeitete man an der Seite einer Lehrerin mit den Schülern. Beim Brainstorming erzählten sie, dass sie der Müll stört, der Lärm, die gewalttätige Stimmung. „Wir gingen auch mal hin zum Kottbusser Tor“, sagt Kaltenborn. „Da trafen dann die Meinungen dieser Zehnjährigen aufeinander. Die einen sagten etwa über die Betrunkenen dort, die müssten weg. Andere sagten, die brauchen Hilfe.“ Ihre Wünsche malten die Schüler der 5b schließlich auf Papier. Der Verein sorgte dafür, dass die Bilder gesammelt auf Transparente gedruckt wurden. Mit handfester Unterstützung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden sie an den Bahnhofsseiten angebracht. „Es geht nicht nur darum, den Kotti ein bisschen schöner zu machen“, sagt Kaltenborn. „Das ist keine Imagekampagne, der Kotti wird nie ein Ponyhof sein. Vielmehr wollen wir Öffentlichkeit und Anwohnern zeigen: Hier wohnen, leben und arbeiten tolle Menschen.“

Limar über sein Bild. "Ich wünsche mir mehr Eisläden und Menschen am Kotti."

Foto: Patrick Goldstein / Aktion "Wir sind der Kinder Kotti"

Fidä formuliert ihre Version kurz und bündig. "Ich wünsche mir Einhörner für den Kotti, weil Einhörner sehr schön sind."

Foto: Wir sind der Kinder Kotti

Enis erklärt sein Bild so: "Ich wünsche mir, dass es am Kotti einen Fernsehturm und Hunde mit einem Peace-Zeichen gibt."

Foto: Wir sind der Kinder Kotti

Alu über sein Bild: "Ich wünsche mir ein Stadion, in das alle rein dürfen, ohne zu bezahlen."

Foto: Wir sind der Kinder Kotti

Emirhan schreibt: "Ich wünsche mir, dass ihr eine schnelle U-Bahn baut."

Foto: Wir sind der Kinder Kotti

Sidra wünscht sich mehr Grün und Blumen am Kotti.

Foto: Wir sind der Kinder Kotti

Die Enten-Eltern haben mit Hammer und Smartphone zu tun, während das Kiind schläft. Bär und Vogel tragen sicherheitshalber Helme. Musti sagt geradezu philosophisch: "Ich wünsche mir, dass Tiere Brücken bauen."

Foto: Wir sind der Kinder Kotti