Bürger entscheiden über Sanierung des Rathausblocks mit

Berlin. Der Gründungsrat ist vollständig. Das Gremium soll jetzt die Weichen für die Zukunft des Kreuzberger Sanierungsgebiets Rathausblock stellen, in dem sich auch das Filetgrundstück Dragonerareal befindet. Jetzt wurden im BVV-Saal des Rathauses Kreuzberg vier Bürger gewählt, die sich für die Entwicklung des Gebiets zwischen Obentrautstraße, Mehringdamm, Yorckstraße und Großbeerenstraße im Forum Rathausblock stark gemacht hatten.

Bestimmt wurden die Anwohnerin Angela Brown und Lisa Vollmer, die unter anderem an der Fakultät Architektur und Urbanistik am Institut für Europäische Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar tätig ist. Ihre Vertreter sind Architekt Robert Burghardt und Jürgen Enkemann von der Kiezzeitschrift Kreuzberger Horn.

Der Gründungsrat hat jetzt die Aufgabe festzulegen, wie die Sanierungsziele im Rathausblock umgesetzt werden sollen. Dafür erarbeiten sie einen sogenannten Kooperationsvertrag. Dieser bestimmt Leitlinien. Beispielsweise, wer in den Entscheidungsprozess einbezogen wird, wer an wen berichtet. Der Gründungsrat tritt für maximal sechs Monate zusammen. Dabei definiert er auch, welche Beteiligten des Verfahrens in den Zukunftsrat kommen, der auf der Grundlage die Arbeit der Gründer fortsetzt.

Neben Bürgern sind im zwölf Mitglieder umfassenden Rat jetzt auch Vertreter von Politik und Verwaltung wie Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt, Baustaatssekretär Sebastian Scheel sowie Vertreter von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) und der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM).

