Bergmannstraße wird zur Begegnungszone: Testphase beginnt

Passanten auf Parklets an der Bergmannstraße

Friedrichshain-Kreuzberg. Ab dem 8. Oktober 2018 wird die Kreuzberger Bergmannstraße testweise für ein Jahr zur temporären "Berliner Begegnungszone" umgestaltet. Betroffen ist der Bereich zwischen den Einmündungen Am Tempelhofer Berg und Zossener Straße. Die Probephase soll zeigen, wie sich die Umgestaltung auf das Leben und Arbeiten in der Bergmannstraße auswirkt. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende hatten zuvor signalisiert, es sei ihnen wichtig, Erfahrungen zu sammeln, bevor entschieden wird, was verändert werden kann. Zwei sogenannte Parklets wurden bereits im März aufgebaut.

Regine Günther (parteilos, für Grüne), Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sagte, in der Testphase gehe es nun darum, Verbesserungswünsche einzubringen, damit das Endergebnis breit akzeptiert werde. Insgesamt sollen die Maßnahmen entlang der Bergmannstraße dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität sowie die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und die Barrierefreiheit im Straßenraum zu verbessern.

Das ist geplant: 21 Ensembles werden aufgestellt, die durch ihre unterschiedliche Gestaltung als Sitzplätze fungieren und Einfluss auf den fließenden und ruhenden Verkehr haben sollen. Eine Dunkel-Ampel zwischen der Straße Am Tempelhofer Berg und Nostizstraße, die nur auf Anforderung aktiv wird, soll das Überqueren sicherer machen und das Tempo aus der Straße nehmen. Weitere Querungsbereiche sind abseits der Kreuzungen vorgesehen. Ebenso die Ausweisung von Ladezonen, farbige Bodenmarkierungen und zusätzliche Abstellanlagen für Fahrräder.

Während der Probezeit soll es eine Reihe Bürgerinformationen und -beteiligungen geben. Das bedeutet etwa Onlinebefragung, Infostände an der Bergmannstraße und fachlich geführte Spaziergänge. Florian Schmidt, grüner Stadtrat für Bauen, Planen und Facility Management sagte, er freue sich auf "die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger, damit wir adäquat auf die Bedürfnisse vor Ort eingehen können".

Im November 2019 endet der Test. Letztes Wort darüber, wie die Bergmannstraße zukünftig aussehen soll, hat dann die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg. Eine Informationsveranstaltung findet am 27. September um 18 Uhr im Columbia Theater, Columbiadamm 9-11 in Tempelhof statt. Weitere Informationen zum Vorhaben stehen unter begegnungszonen.berlin.de