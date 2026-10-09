Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A-100-Brücke über die Mecklenburgische Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf ab Samstagmorgen, 5 Uhr, wegen eines Betoneinbaus im Hohlkasten der Brücke für 48 Stunden voll gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen den Anschlussstellen Detmolder Straße und Konstanzer Straße. Die Sperrung soll den Angaben zufolge bis Montag, 12. Oktober, 5 Uhr, andauern.

Die Autobahn GmbH erklärte, die Brücke müsse beim Einbau des Betons komplett schwingungsfrei sein. Danach müsse der Beton aushärten. Die Vollsperrung der Brücke während der Maßnahme sei daher zwingend erforderlich.

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Autos werden während der Sperrung links über die Mecklenburgische Straße zur Anschlussstelle Mecklenburgische Straße über das Dreieck Schmargendorf zur A 100 umgeleitet. Die Umleitung für Laster erfolgt rechts über Mecklenburgische / Brandenburgische / Berliner Straße zur Anschlussstelle Hohenzollerndamm, in Fahrtrichtung Dreieck Funkturm.

BM