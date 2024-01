Berlin. In Charlottenburg-Wilmersdorf werden die Verteiler der nervigen Karten rigoros verfolgt. Aber nicht immer sind die Verteiler belangbar.

Sie gibt es in Berlin in allen Formen, mal als simple Visitenkarte mit der Überschrift „Wir kaufen Ihr Auto!“, aber auch kurioser, mit einem niedlichen Kätzchen als Druck auf der Vorderseite oder als vermeintlich handgeschriebenen Zettel. Letztlich versprechen aber all diese Papiere in den Seitenscheiben oder Außenspiegeln der Autos: Wir haben ein Auge auf ihr Fahrzeug geworfen, aber im Grunde nehmen wir alles, was Räder hat. Obwohl, geht auch ohne Räder. Während mancher Fahrzeugbesitzer amüsiert reagiert, sind andere so genervt, dass sie mit Stickern mit Sprüchen wie „Nix Verkauf - Nix Karte - Meins“ das dubiose Angebot kontern.