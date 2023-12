Berlin. Im Bezirk wird die Einrichtung eines weiteren Blitzers auf dem Boulevard debattiert. Unklar ist, an welcher Stelle das sinnvoll wäre.

Vergangene Woche wurde der Blitzer am Lehniner Platz am Kurfürstendamm in die Luft gejagt. Über die Motivation ist bisher noch nichts bekannt. Indes fordert die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Charlottenburg-Wilmersdorf einen weiteren Blitzer am oberen Kurfürstendamm, auf Höhe der Schwarzbacher Strasse. Weiterhin regt die Fraktion eine langfristige Lärmmessung an, wie sie aktuell am unteren Kurfürstendamm erfolgt ist. Dass der Kudamm ein Raser-Problem hat, darin sind sich Politiker einig. Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, wo neue Blitzer aufgestellt werden sollen und wie sie in ein Konzept passen.