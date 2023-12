Berlin. In Zeiten hoher Baupreise will Berlin Wolkenkratzer bauen. Warum die Zeit trotz Krise reif ist, verrät Real-Estate-Experte Uwe Timm.

Uwe Timm ist nicht nur der neue Vorstandschef der Standortgemeinschaft AG City, sondern war auch mal Manager des Europa Centers am Breitscheidplatz und agiert heute als Immobiliendienstleister in der City West. Eines seiner Herzensprojekte ist ein 300-Meter-Hochhaus, das neben dem Europa Center entstehen soll. Geplant hat er den Wolkenkratzer schon vor Jahren mit dem mittlerweile verstorbenen Architekten Helmut Jahn. Nach der Ankündigung der Berliner CDU, mehr Hochhäuser bauen zu wollen, bekommt das Vorhaben jetzt neuen Auftrieb. Wir haben mit dem Immobilienentwickler über die Zukunft des vertikalen Bauens in Berlin in Zeiten hoher Baukosten und über seine Vision für die City West rund um Kudamm und Tauentzien gesprochen.