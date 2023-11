Berlin. Seit mehr als 20 Jahren schmückt Andreas Boehlke mit seiner Firma den Berliner Boulevard. So viel Arbeit steckt hinter dem Lichtermeer.

Am Mittwochabend erstrahlen Kudamm und Tautzienstraße im weihnachtlichen Glanz. Mit einem Druck auf den Buzzer leitet Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, die Adventszeit auf dem Boulevard ein. Bis zum 6. Januar jeden Tag ab 16 Uhr können sich die Menschen an den funkelnden Bäumen erfreuen. Aber auch in diesem Jahr war es wieder ein langer Weg, bis zum illuminierten Boulevard. Zum einen, weil die Finanzierung wie so oft lange auf wackligen Beinen stand und anderseits, weil der Aufbau bereits seit Oktober läuft. Wir haben Lichtdesigner Andreas Boehlke gefragt, wie viel Arbeit hinter dem Lichtermeer steckt.