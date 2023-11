Berlin. Sieben Sorten: Die Kaufhaus-Konditoren fertigen das Gebäck mit Butter und in Handarbeit. Die Sonder-Edition Pistazie ist ein Kunstwerk.

An dieser runden Kalorienbombe kommt zum Jahreswechsel kaum jemand vorbei: Pfannkuchen, im Rest der Republik Berliner, Krapfen oder Kreppel genannt, sind in der Hauptstadt das klassische Silvester-Gebäck. Reichlich Zucker, Weizenmehl, Butter – diese Zutaten können ganz schön in die Figur gehen. Je nach Füllung hat ein Pfannkuchen etwa zwischen 250 und 320 Kilokalorien. Aber der Geschmack ist es vielen Käufern wert. Für Veganer sind klassische Pfannkuchen nicht unbedingt das Richtige, denn sie müssen mit Eiern gemacht werden, „sonst sind sie einfach nicht so fluffig“, weiß der Konditormeister Thomas Bartsch (52).