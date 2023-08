Stadtspaziergänge lüften Geheimnisse rund um den Steinplatz

Berlin. Der Steinplatz in Berlin-Charlottenburg steckt voller Geschichte. Egal ob Politik, Wissenschaft, Kunst, Literatur, Musik und Theater. Der Platz und seine Umgebung stehen seit rund 150 Jahren im Mittelpunkt einer lebendigen Kultur-, Bildungs- und Erinnerungslandschaft. Diesem Vermächtnis wird mit den 2020 ins Leben gerufenen kostenlosen Stadtspaziergängen des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf Rechnung getragen. Jetzt kehrt die beliebte Reihe aus der Sommerpause zurück. Ab diesem Wochenende finden wieder Führungen zu den Themen Literatur, Musikleben, Wissenschaft, Architektur und Frauenleben statt.

Dieser berühmte Stadtführer leitet die Spaziergänge um den Steinplatz in Charlottenburg

Geleitet werden die Spaziergänge von dem Stadtführer und Autor Michael Bienert. Unterstützt wird er dabei von seinen Kollegen Marianne Mielke und Arne Krasting. Die Stadtspaziergänge finden jeweils um 14 Uhr an ausgewählten Wochenenden und Feiertagen statt. Die Teilnahme ist wie gesagt kostenlos, eine Spende wird erbeten. Zudem ist eine Voranmeldung mit Hinterlegung von Kontaktdaten erforderlich.

Sachbuchautor, Kulturjournalist und Stadtführer Michael Bienert leitet die Spaziergänge an.

Foto: MICHAEL BIENERT

Los geht es schon an diesem Sonnabend, 26. August um 14 Uhr mit dem Themenschwerpunkt „Telefonistinnen, Dichterinnen, Professorinnen – Frauenleben um den Steinplatz“. Im Fokus stehen, wie schon vermutet, die Frauen. Vor dem Ersten Weltkrieg lebte beispielsweise die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan in der Hardenbergstraße 11 und propagierte von dort barfüßig den „Freitanz” und einen selbstbestimmten Lebensstil. Käthe Kollwitz und Renée Sintenis bezogen hier Ateliers. Telefonistinnen erledigten im Fernsprechamt „Steinplatz” in der Goethestraße ihren Dienst. An der Kantstraße hielt während der Nazizeit eine Managerin, Elfriede Scheibel, das „Delphi” als Swing-Palast über Wasser.

Der nächste Spaziergang erfolgt unter dem Titel „Ingenieure, Baumeister und Nobelpreisträger – Wissenschaft am Steinplatz“. Klar steht hier der TU-Campus mit überraschende Zeugen der Berliner Stadtgeschichte im Fokus. Der Spaziergang „Swinging Steinplatz – Musik um den Steinplatz“ lässt die Musiker, Techniken und Tanzpaläste vergangener Tage wieder lebendig werden. Unter anderem mit dabei: Die seit 1902 an der Hardenbergstraße ansässige Musikhochschule, das ehemalige Büro der Comedian Harmonists in der Carmerstraße oder das Kino, wo in den Zwanzigerjahren wild getanzt wurde.

Unter dem Titel „Wagt’s doch, Kultur zu haben!“ – Weltliteratur um den Steinplatz geht es um die Autoren, deren Leben mit den Straßen rund um den Steinplatz verknüpft sind. Die Gegend gehörte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zum „Industriegebiet der Intelligenz” um den Kurfürstendamm und war ein beliebter Wohnort von Intellektuellen. So flohen Bertolt Brecht und Helene Weigel 1933 vom „Knie”, dem heutigen Ernst-Reuter-Platz, ins Exil. Der Plan, einen Bronzeelefanten zu Ehren des Freiherrn vom Stein aufzustellen, inspirierte Christian Morgenstern zu seinem Gedicht „Vom Stein-Platz zu Charlottenburg”.

Der letzte Spaziergang der Reihe führt uns die „Die Schönheit der großen Stadt“ vor Augen und beschäftigt sich mit der Architektur des Platzes. Das heutige Hotel am Steinplatz, mit dessen organischer Fassadengestaltung Architekt und Designer August Endell ein Zeichen gegen den Historismus der Nachbargebäude setzte oder Ikonen moderner Baugesinnung – wie der neue Konzertsaal der Hochschule der Künste, das Ludwig-Erhard-Haus, das ehemalige Telefunken-Hochhaus oder das Architekturgebäude der TU Berlin am Ernst-Reuter-Platz. Wegen der großen Nachfrage gibt es auch Zusatztermine im Oktober.

Übersicht über die Stadtspaziergänge rund um den Steinplatz:

Telefonistinnen, Dichterinnen, Professorinnen – Frauenleben um den Steinplatz, Samstag, 26. August 2023, 14 Uhr, Sonntag, 15. Oktober 2023, 14 Uhr

Ingenieure, Baumeister und Nobelpreisträger – Wissenschaft am Steinplatz, Samstag, 2. September 2023, 14 Uhr, Samstag, 30. September 2023, 14 Uhr

Swinging Steinplatz – Musik um den Steinplatz, Sonntag, 3. September 2023, 14 Uhr, Sonntag, 1. Oktober 2023, 14 Uhr

„Wagt’s doch, Kultur zu haben!“ – Weltliteratur um den Steinplatz, Sonntag, 24. September 2023, 14 Uhr, Dienstag, 3. Oktober 2023, 14 Uhr

Die Schönheit der großen Stadt – Architektur um den Steinplatz, Samstag, 23. September 2023, 14 Uhr, Samstag, 14. Oktober 2023, 14 Uhr