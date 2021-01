Bezirk stellt Poller an der Prinzregentenstraße auf

An dieser Kreuzung von Prinzregenten- und Durlacher Straße in Wilmersdorf werden Poller aufgestellt.

Der Bezirk geht gegen den illegalen Autoverkehr an der Fahrradstraße vor. Poller an der Prinzregentenstraße sollen Radfahrer schützen.

Berlin. Eine gute Nachricht für Radfahrer in Wilmersdorf: In den kommenden Tagen sollen an der Kreuzung von Prinzregenten- und Durlacher Straße endlich Poller aufgestellt werden. Sie sollen Radfahrer schützen. Die Prinzregentenstraße ist bereits seit zehn Jahren eine Fahrradstraße. Eigentlich sollten nur Anlieger mit ihren Autos die Straße passieren, Radfahrer haben Vorrang. Da jedoch viele Autofahrer die Regel ignoriert haben, greift das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf nun durch.

Bereits Mitte November wurde die Sicherheit für Radfahrer an der Prinzregentenstraße erhöht: Die Radspur wurde mit roter Farbe gekennzeichnet, an der Kreuzung zur Durlacher Straße wurden mehrere Barken und Sperrzäune aufgestellt. Die Initiative „Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf“ hatte sich für diese Maßnahmen gegen Durchgangsverkehr eingesetzt. Allerdings brachten sie der Initiative zufolge nicht den erwünschten Effekt: Viele Autofahrer umfuhren die Barken einfach.

Die Poller sollen nun in geringen Abständen aufgestellt werden, damit sogar kleine Autos Schwierigkeiten haben, durch sie hindurchzufahren. Eigentlich sollten sie nach Weihnachten an der Kreuzung errichtet werden, wie das Bezirksamt auf Anfrage mitteilte. Die Lieferung verspätete sich jedoch und traf erst kurz vor Neujahr ein. Im Laufe der Woche sollen sie aber aufgestellt werden, sagt ein Mitarbeiter des Bezirksamts.

Diese Neuigkeit freut Sascha Broy, Sprecher des „Netzwerk Fahrradfreundliches Charlottenburg-Wilmersdorf". Insgesamt sei er zufrieden, dass das Bezirksamt die Verkehrsmaßnahmen bereits im Winter durchführen ließ. Damit könne endlich die Vorfahrtsberechtigung für Radfahrer durchgesetzt werden.

Initiative fordert bessere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger

Mit den Pollern könne zudem der „illegale Autoverkehr an der Fahrradstraße“ endgültig unterbunden werden, so Broy. Falls die Poller jedoch zu breit aufgestellt werden würden, könnten Autofahrer weiter die Straße passieren. Dann müsse nachjustiert werden, fordert Broy.

Allerdings ist er der Meinung, dass weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Prinzregentenstraße durchgeführt werden sollten. So fehlten etwa Aufstellflächen für linksabbiegende Radfahrer zwischen den beiden rot markierten Radspuren. Diese Fläche sei für die Radfahrer wichtig, die vom Prager Platz kommen und anschließend links in die Durlacher Straße abbiegen wollen.

Zudem sollte es bessere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger an der Kreuzung geben. In diesem Zusammenhang habe der Bezirk an der östlichen Seite der Durlacher Straße schon nachgebessert. „Warum nicht bei den anderen Straßen?“, fragt Broy. Denn auch er will nur eines: Dass es auch in Zukunft gute Nachrichten gibt für die Radfahrer in Wilmersdorf.