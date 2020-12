Nach Unfall: Verkehrsmaßnahmen an Caprivibrücke gefordert

Nach einem Unfall an der Caprivibrücke in Charlottenburg, bei dem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde, fordern die Grünen und die Umweltinitiative Changing Cities Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit – darunter etwa eine Verengung der Fahrbahnen oder das Aufstellen von Pollern. Ziel der Vorschläge ist, den Radstreifen auf der Brücke künftig besser vor Autofahrern zu schützen.

Bei dem Unfall Mitte November war ein 36 Jahre alter Radfahrer von einem Geländewagen erfasst und über die Brücke geschleudert worden. Er starb noch am Unfallort. Changing Cities organisierte daraufhin gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) eine Mahnwache, um des Toten zu gedenken. Dabei stellten Mitglieder beider Initiativen ein weißes Geisterfahrrad auf der Caprivibrücke auf und schlossen es an einen Lichtmast. Auf einem laminierten Blatt Papier ist ein schwarzes Grabkreuz gedruckt und der Text „Radfahrer, 36 Jahre, 17.11.2020“.

Radwege und Parkplätze sollen getauscht werden

Damit sich ein tödlicher Unfall an der Brücke nicht wiederholt, fordert Changing Cities nun Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit für Radfahrer dort zu verbessern. „Denkbar wäre dabei eine Verengung oder Verschränkung der Fahrbahnen, damit Autofahrer dort nicht mehr rasen können“, sagt Dennis Petri, Pressesprecher der Initiative. Dieses Vorhaben könne mit einfacheren baulichen Maßnahmen als etwa Bodenwellen erreicht werden, so Petri weiter. Er halte es für sinnvoll, wenn die Radspur an den äußeren Fahrbahn verlegt würde, an der es momentan Autoparkplätze gebe. Der Radweg sollte dann breiter angelegt und mit Pollern geschützt werden. Parkplätze könnten dann wieder auf der ehemaligen Radspur entstehen.

Die Grünen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf fordern hingegen in einem Antrag, der an das Bezirksamt gerichtet ist, dass die Parkplätze an der Brücke vollständig entfallen sollen. Die Verkehrssituation solle nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger verbessert werden, heißt es. Dafür solle das Bezirksamt „am Ende der Brücke“ sogenannte Gehwegvorstreckungen „prüfen“. Zudem sei es sinnvoll, an der Brücke verstärkt temporäre Blitzer aufzustellen, sagt Alexander Kaas Elias, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. Obwohl er Tempo 30 im innerstädtischen Raum generell für sinnvoll halte, wisse er nicht, ob diese Maßnahme den Rasern an der Brücke Einhalt gebieten würde. Diese würden Geschwindigkeitsbegrenzungen ohnehin oft ignorieren, so Kaas Elias.

FDP kritisiert Forderungen der Grünen

Felix Recke, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bezirk, kritisiert den Antrag der Grünen. Ein Tausch von Radspur und Parkplätzen sei sinnvoller als die Vernichtung der Parkplätze, sagt er. Zudem seien Gehwegvorstreckungen überflüssig, weil es bereits „Querungshilfen für Fußgänger“ gebe, die die Fahrbahn verengen und somit die „Beschleunigung reduzieren“.

Wie Anwohner berichteten, werden die Wintersteinstraße, die Caprivibrücke und die Sömmeringstraße abends und in der Nacht gern als Rennstrecke für stark motorisierte Autos genutzt. Vom Richard-Wagner-Platz aus in Richtung Kaiserin-Augusta-Allee und auch in der Gegenrichtung können Autofahrer nahezu ungehindert rasen, da es sich um eine Vorfahrtsstraße handelt. Auch die erst vor etwa zwei Jahren eingerichteten Fußgängerüberwege mit Zebrastreifen an den Kreuzungen Sömmeringstraße und Quedlinburger Straße sowie an der Kreuzung Nordhauser Straße hätten nach Meinung von Passanten und Anwohnern wenig für die Sicherheit gebracht.