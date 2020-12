Yva-Bogen wird digitale Litfaßsäule für Steinplatz-Quartier

Monitore und LED-Wände sollen bald am Yva-Bogen über Kultur am Steinplatz informieren. Die Fassade wird saniert.

Wer auf der Suche nach kulturellen Angeboten in der Berliner City West ist, sucht oft den Kudamm auf. Aber auch am nahegelegenen Steinplatz-Quartier gibt es viel zu entdecken. Deswegen möchten die Senatswirtschaftsverwaltung und das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf den Yva-Bogen am Quartier für Touristen aufwerten. Entlang des Bogens sollen Bildschirme aufgestellt werden, die über Kultur am Steinplatz informieren. Dafür soll die Fassaden des Bogens ab Anfang 2022 erneuert werden.

An der Fassade des Bahnviadukts sollen Bildschirme, LED-Wände und Leuchten installiert werden. Die Kosten für die digitale Sanierung des Yva-Bogen betragen insgesamt knapp vier Millionen Euro. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus „Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, kurz GRW-Mittel.

Die einzelnen Monitore und Leuchten sollen mithilfe eines Baukastenprinzips an der Fassade befestigt werden. Durch dieses Regalsystem können einzelne Bausteine immer wieder verschoben und an Bedürfnisse angepasst werden. Am Yva-Bogen soll so eine Art digitale Litfaßsäule entstehen, die über Kultur vor Ort informiert. Am Steinplatz-Quartier gibt es etwa Buchhandlungen, Kultkneipen, Antiquariaten und das Schiller-Theater.

Mit dem neuen digitalen Informationssystem wolle Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) „den stark gebeutelten Kulturinstitutionen im Quartier helfen“, nach der Corona-Krise wieder Besucher „anzuziehen“, wie er sagt. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) betont, dass die digitale Litfaßsäule neben Touristen auch Berlinern „zugute“ komme.